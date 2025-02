El sector del acero español exporta a Estados Unidos (EEUU) alrededor de 250.000 toneladas al año, que, con el precio al que se vendieron en el año 2024, ascenderían a un valor de 371 millones de euros, según explica la patronal Unesid a OKDIARIO. Sin embargo, estas ventas están en juego tras el anuncio del presidente americano, Donald Trump, de imponer unos aranceles del 25% a estos productos siderúrgicos. Siendo así, las empresas que se dedican a esta actividad en España tendrían que abonar alrededor de 92,8 millones de euros.

De hecho, estas exportaciones suponen el 3,3% del total de todas las de la siderurgia española, algo que, a priori, pudiera parecer poco relevante, pero que puede llegar a tener un importante impacto en el sector empresarial español. Esto es lo que sostienen desde la patronal del acero.

Unesid advierte a este periódico que ese 3,3% «supone una línea de negocio relevante para las empresas del sector», por lo que la organización aboga por «conservar esta relación comercial» y ve con preocupación las tensiones.

«Consideramos fundamental la reactivación de las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de acero y aluminio, con especial atención a los compromisos de descarbonización», declara la patronal.

La asociación se posiciona a favor de un fortalecimiento de la Unión Europea, es decir, que esta abogue por una mayor unidad para hacer frente a los desafíos del exterior: «Hacemos hincapié en la importancia de una Europa fuerte y unida, preparada para entablar negociaciones difíciles y proteger sus propios intereses».

Posición del sector del acero español

«Apostamos por el diálogo y la cooperación como mejores herramientas para asegurar en un marco comercial predecible y equilibrado», asegura Unesid. Además, la organización apoya «la necesidad de un compromiso temprano para prevenir interrupciones significativas en las relaciones comerciales y de inversión entre ambas partes».

Es decir, la patronal solicita que las autoridades tomen medidas urgentes para que dejen de estar en juego esos 371 millones de euros en exportaciones que gana España anualmente. Una suma que supone un monto importante para varias empresas españolas.

«Consideramos positivo que la Unión Europea esté adoptando una postura proactiva y unida para proteger sus intereses comerciales y económicos, buscando al mismo tiempo el diálogo y preparándose para posibles medidas si fuera necesario», sentencia.

Aranceles de Trump

Donald Trump ha comenzado una batería de medidas relacionadas con el comercio exterior que están trastocando los mercados internacionales y numerosos bloques económicos. El presidente de EEUU comenzó amenazando con aranceles a México, Canadá y China. Sin embargo, pocas horas después, frenó la aplicación de estas tarifas a sus países vecinos tras unas negociaciones. No obstante, la medida sólo fue pospuesta, por lo que podrán volver a estar en la palestra en las próximas semanas.

Con China, sin embargo, las tensiones no se rebajaron. El gigante asiático comenzó a aplicar aranceles al país americano e, incluso, a abrir investigaciones a grandes tecnológicas estadounidenses como Google. La respuesta de la nación que dirige Xi Jinping fue contundente y comprometió también a varias compañías del sector textil y a algunas materias primas.

Entre tanto, la Unión Europea ha estado mirando con desconfianza los movimientos de Trump. Ahora, el republicano ha dado el paso esperado y ha señalado a los productos europeos de forma indirecta al imponer aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio, independientemente de su origen. Por ello, el sector del acero español muestra su preocupación y pide a las autoridades comunitarias que sean capaces de defender los intereses del bloque.

Por el momento, la Comisión Europea ha respondido a Trump afirmando que no hay «justificación» para estos aranceles siderúrgicos y ha asegurado que no teme en responder con represalias comerciales para proteger sus intereses. No obstante, el Ejecutivo europeo ha asegurado que, por el momento, no ha recibido «ninguna notificación oficial» por parte de la Casa Blanca.