Dos ibicencas conquistan Wall Street: levantan 1,5 millones de dólares para su startup de IA para hoteles

Desde una habitación de la residencia de la Universidad de Columbia, en Nueva York, dos jóvenes ibicencas han logrado lo que muchas startups persiguen durante años: convencer al capital riesgo estadounidense.

Lucía Marí Sanguino y Paula Rodríguez Jou han cerrado una ronda de financiación de 1,5 millones de dólares —en torno a 1,4 millones de euros— para AIVA, la compañía de inteligencia artificial para el sector hotelero que han fundado en Estados Unidos. La operación ha contado con la participación de los fondos estadounidenses Comma Capital y 645 Ventures.

AIVA funciona como una capa de inteligencia que, mediante contexto y agentes de IA, dota a los hoteles de la intuición necesaria para entender su propiedad y a cada huésped en tiempo real. Cada día, un establecimiento genera una enorme cantidad de información sobre su operativa y sus clientes que, sin las herramientas adecuadas, apenas se aprovecha. La tecnología de las dos emprendedoras reúne y da sentido a todo ese flujo de datos para que el equipo sepa en cada momento qué está ocurriendo y pueda adelantarse a lo que cada cliente necesita.

«Desde una isla del Mediterráneo se puede competir al máximo nivel global», afirman las dos chicas. «En hostelería, lo que marca la diferencia es conocer a fondo el hotel y a quienes se alojan en él, y queríamos poner eso al alcance de cualquier establecimiento desde el primer día. Somos dos ibicencas construyendo tecnología puntera desde Estados Unidos y queremos demostrar que desde una isla del Mediterráneo se puede competir al máximo nivel global», explica Lucía Marí Sanguino, cofundadora de AIVA.

La inyección de capital permitirá a la compañía ampliar su equipo de ingeniería, acelerar el desarrollo de producto y desplegar la tecnología en sus primeros hoteles cliente.

Un mercado en plena ebullición

El sector de la tecnología aplicada al turismo y la hostelería atraviesa un momento de fuerte crecimiento, impulsado por la adopción acelerada de la inteligencia artificial. «Por primera vez, los hoteles cuentan con la tecnología para aprovechar todo su potencial. La IA y los agentes autónomos permiten tomar mejores decisiones, y mucho más rápido, en cada rincón de la operación», añade Paula Rodríguez Jou, también cofundadora de la empresa.

Detrás de AIVA hay un perfil que combina formación de élite y conocimiento técnico: Lucía Marí Sanguino cursa actualmente estudios en la Universidad de Columbia, mientras que Paula Rodríguez Jou es ingeniera informática.