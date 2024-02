Dile adiós a los gérmenes y microbios de tu casa con este potente aspirador de Lidl

¿Sabías que tu hogar puede albergar millones de ácaros, gérmenes y microbios que pueden afectar a tu salud y a la de tu familia? Estos diminutos organismos se acumulan en las superficies textiles, como las camas, los colchones, las alfombras o los sofás, y pueden provocar alergias, asma, irritación de la piel o infecciones respiratorias. Por eso, es importante mantener una buena higiene y limpieza de tu casa, especialmente si tienes niños, mascotas o personas con problemas de salud. Y para ello, nada como elegir el aspirador de Lidl que se agota por momentos y del que te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Y es que para acabar con los gérmenes y microbios en casa, no basta con pasar la aspiradora o el trapo de vez en cuando. Para eliminar de forma efectiva los ácaros, gérmenes y microbios, necesitas un aspirador especial que sea capaz de esterilizar las superficies con luz ultravioleta, sin necesidad de usar productos químicos que puedan dañar tu salud o el medio ambiente. Y eso es lo que te ofrece este aspirador antiácaros 300 W de Lidl, un producto innovador y de calidad que te ayudará a mantener tu casa libre de estos indeseables invasores.

Dile adiós a los gérmenes y microbio con este aspirador de Lidl

El aspirador antiácaros 300 W de Lidl es uno de los más completos de cuantos podemos encontrar en el mercado ya que es un aparato que combina tres funciones en una: lámpara desinfectante UV, modo de aspiración y función rodante y de golpeo. Con estas tres funciones, el aspirador es capaz de eliminar el 99,9% de los ácaros, gérmenes y microbios que se encuentran en las superficies textiles de tu hogar garantizando así no solo la limpieza de tu hogar sino, su completa desinfección.

La lámpara desinfectante UV emite una luz ultravioleta de tipo C, que tiene una longitud de onda de 253,7 nanómetros. Esta luz es capaz de destruir el ADN y el ARN de los microorganismos, de modo que es imposible que se produzca su reproducción y además, los elimina por completo. La lámpara tiene una función de apagado automático, que hace que se encienda solo cuando entra en contacto con una superficie y se mantenga el interruptor pulsado simultáneamente. De esta forma, se evita que la luz UV pueda dañar los ojos o la piel de las personas o los animales.

El modo de aspiración permite succionar el polvo y las impurezas que se desprenden de las superficies al pasar la lámpara UV. El aspirador tiene una potencia de 300 W y un depósito de polvo de 125 ml, de modo que se puede extraer sin ningún problema y lo podemos limpiar fácilmente sin necesidad de usar bolsa. El aspirador también incluye dos filtros HEPA lavables, que retienen las partículas más pequeñas y evitan que vuelvan al aire.

La función rodante y de golpeo consiste en un rodillo que gira a alta velocidad y que golpea las superficies con una fuerza de 4.000 veces por minuto. Este golpeo ayuda a desprender los ácaros, gérmenes y microbios que se encuentran adheridos a las fibras de los tejidos, facilitando su eliminación por la lámpara UV y el modo de aspiración.

¿Qué ventajas tiene el aspirador antiácaros de 300 W de Lidl?

El aspirador antiácaros con potencia de 300 W de Lidl tiene muchas ventajas que lo convierten en un producto ideal para mantener tu casa limpia y saludable. Algunas de estas ventajas son:

Es eficaz contra los ácaros, gérmenes y microbios , que son los principales causantes de alergias, asma, irritación de la piel o infecciones respiratorias.

, que son los principales causantes de alergias, asma, irritación de la piel o infecciones respiratorias. Es ecológico y seguro, ya que no usa productos químicos que puedan contaminar el medio ambiente o dañar la salud de las personas o los animales.

ya que no usa productos químicos que puedan contaminar el medio ambiente o dañar la salud de las personas o los animales. Es versátil y práctico, ya que se puede usar en cualquier superficie textil, como camas, colchones, alfombras, sofás, cojines, cortinas, etc.

ya que se puede usar en cualquier superficie textil, como camas, colchones, alfombras, sofás, cojines, cortinas, etc. Es fácil de usar y de limpiar, ya que tiene un diseño ergonómico, un cable de 4 metros, un depósito de polvo desmontable y dos filtros HEPA lavables.

Y por último, lo mejor de todo ya que este aspirador antiácaros de Lidl cuenta con un precio que resulta el más asequible de todos: solo 39,99 euros.

Ahora ya lo sabes, si quieres comprar el aspirador antiácaros 300 W de Lidl, solo tienes que acercarte a tu tienda más cercana o entrar en su página web y hacer tu pedido. El aspirador está disponible desde el 22 de febrero de 2024, pero date prisa, porque es un producto de edición limitada y puede agotarse pronto. De hecho, en algunas tiendas de Lidl ya no está a la venta de modo que si no lo encuentras no lo dudes y pídelo online. No dejes pasar esta oportunidad y hazte con el aspirador antiácaros de Lidl, el mejor aliado para decir adiós a los gérmenes y microbios de tu casa. Tu salud y la de tu familia te lo agradecerán.