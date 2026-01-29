Grupo Dia ha cerrado 2025 con unas ventas brutas bajo enseña de 7.075,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2% respecto a 2024 a moneda constante, mientras que su facturación en España aumentó un 8,6%, hasta los 5.565,1 millones de euros.

Mientras que en el cuarto trimestre de 2025, Dia España incrementó sus ingresos un 10,1% interanual, hasta los 1.474 millones de euros, según ha informado este jueves la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas comparables de Dia España crecieron un 7,4% en 2025 y un 7,7% entre octubre y diciembre debido al incremento en el volumen de ventas (5,6%), motivado a su vez por el crecimiento de la base de clientes y una mayor frecuencia de visitas, ha explicado la compañía.

La compañía continuó acelerando su hoja de ruta de expansión en 2025 y cerró el año con 94 nuevas tiendas en España, 36 de ellas inauguradas en el cuarto trimestre.

Como resultado, el grupo ha destacado que Dia España mantuvo su tendencia de crecimiento «por encima del mercado», logrando incrementar su cuota de mercado en 20 puntos básicos en el último cuarto del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

«Los excelentes resultados de Dia España en este primer año de ejecución del plan estratégico Creciendo cada día ratifican el éxito de nuestro modelo de proximidad y la solidez de nuestra estrategia centrada en el cliente. Estamos acelerando el plan de expansión por delante de la hoja de ruta prevista, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para seguir superando el crecimiento del sector en 2026», ha resaltado el consejero delegado del Grupo Dia, Martín Tolcachir.

Dia en Argentina

Por su parte, Dia Argentina logró unas ventas brutas de 1.510,5 millones de euros en 2025, un 18,8% más a tipo de cambio constante (-10,4% en términos comparables), tras cerrar el último trimestre del ejercicio con unas ventas de 348 millones de euros, un 26,6% menos, como consecuencia de la depreciación en un 57% del peso argentino frente al euro y a pesar de la mejora operativa en el periodo.

Durante el año, la empresa ha tomado «medidas decisivas» para proteger la rentabilidad, incluyendo el cierre de 34 tiendas deficitarias.

Esta optimización estratégica supuso una pérdida de volumen prevista del 1,9% en el cuarto trimestre de 2025, pero tuvo un impacto positivo directo en el margen operativo del negocio.

Tolcachir también ha celebrado que la empresa, al mismo tiempo, ha logrado estabilizar la operativa del negocio en Argentina y ya confirmado que están preparados para aprovechar la «progresiva recuperación» del consumo, manteniendo siempre la disciplina financiera y la cercanía con sus clientes.

«Mi agradecimiento a todos nuestros equipos y a la red de franquiciados por su profesionalidad y compromiso. Su labor es clave para seguir conquistando a nuestros clientes y reforzando su confianza», ha concluido.