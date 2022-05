Di adiós a los problemas de espacio en las cocinas pequeñas gracias al inventazo de Aldi. Hoy en día la mayoría de nosotros tenemos que lidiar con una cocina que no es que tenga un gran tamaño, pero esto no significa que no pueda ser una cocina de lo más completa y prueba de ello es esta novedad de Aldi que nos a servir para que una acción cada vez más necesaria sea del todo posible. Un producto que además tiene un precio realmente económico y de ahí que ya sea uno de los más vendidos en estos supermercados.

El cubo 3 en 1 de Aldi

Si tienes poco espacio en la cocina puede que sea bastante engorroso el tener que disponer de varios cubos para hacer una buena recogida selectiva de los residuos que generas. Todos tenemos una mayor conciencia de lo importante que resulta reciclar pero a veces es casi imposible si tenemos en cuenta el espacio que ocupan hasta cuatro cubos o bolsas que debemos tener dispuesta para tirar el vidrio, el plástico, el cartón y los residuos que van al contenedor gris (sin olvidarnos de las sobras o la comida que también tiramos).

Todo parece bastante caótico cuando apenas hay espacio, pero Aldi está aquí para ayudarnos y de ¡qué manera! En sus supermercados podéis encontrar ahora un bonito cubo de reciclaje que tiene 3 compartimentos y que elaborado en plástico reciclable, nos va a facilitar muchísimo la tarea de reciclar.

Tiene un diseño completamente en horizontal y además unas medidas de 33,5 x 39,2 x 76,8 cm de modo que es perfecto para que lo pongas en cualquier rincón o espacio que tengas en la cocina. La parte superior del cubo se divide en dos de manera que puedes tirar hasta 40 litros de residuos. El compartimento más amplio es capaz de albergar 30 litros, y el que está al lado tiene capacidad para 10 litros.

Pero eso no es todo. También tiene un tercer depósito o compartimento y que está en la parte de abajo. Un pequeño cubo extraíble, que tiene una capacidad de 30 litros y que vamos a sacar con solo pulsar con el pie. Este compartimento en especial se puede usar para ir almacenando las botellas de cristal que luego bajaremos al contenedor del vidrio.

Un contenedor que resolverá de una vez por todas los problemas de espacio en la cocina y que te permitirá reciclar sin ningún problema. Su precio además es de 29,99 euros de modo que si deseas tenerlo no tardes en ir a por él antes de que se agote.