La deuda pública de España tocó en septiembre máximos históricos de 1,710 billones de euros en términos absolutos, por encima de la barrera de los 1,7 billones, según ha informado este lunes el Banco de España. El endeudamiento de las Administraciones Públicas (AAPP) se rebajó en un punto porcentual al compararlo con el Producto Interior Bruto (PIB), pero esto es sólo el conocido como efecto denominador, es decir, que, al crecer la economía, da la falsa sensación de que la deuda es menor.

Por tanto, en términos relativos con el PIB, la deuda pública se situó en el 103,2%. Esto quiere decir que España debe más de todo lo que produce su economía en un año. Así, todas las empresas y trabajadores tendrían que estar más de 365 días para que el país se librara de su endeudamiento.

En términos absolutos, el saldo de la deuda se incrementó hasta la escalofriante cifra de 1,710 billones de euros. Estos billones son europeos, es decir, millones de millones: 1.710.000 millones de euros. Por tanto, el endeudamiento de España se incrementó en un 4,5% en septiembre en comparación con el mismo mes del 2024.

En agosto, la deuda pública se había situado en los 1,699 billones de euros, por lo que, por primera vez, esta variable macroeconómica ha sobrepasado la barrera de los 1,7 billones de euros. Un endeudamiento que no para de crecer mes tras mes y que sólo se ve compensando por el incremento del PIB.

La deuda pública de España

El Gobierno de Sánchez asegura que va a reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% al cierre de 2025, algo complicado, pues tendrían que provocar una caída de 1,6 puntos porcentuales. Más a largo plazo, el Ejecutivo socialista asegura que la deuda va a caer al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles «prudentes» del 60% planteados por Bruselas.

Seguirá ampliación.