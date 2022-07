Descuentazo de El Corte Inglés en el producto de Ralph Lauren que necesitas en tu dormitorio

Estamos en plena temporada de rebajas de verano de modo que en el caso de que desees decir que realmente las has aprovechado, nada como hacerte con accesorios para el hogar como lo mejor de ropa de cama que puedes encontrar estos días en uno de los centros comerciales de referencia de nuestro país. Nos referimos como no, a El Corte Inglés, que cuenta con un descuento importante en un producto de Ralph Lauren para «vestir» tu cama como nunca antes y que seguro que en cuanto veas, vas a pensar que lo necesitas en tu dormitorio. Seguro que no querrás dejarlo escapar.

Producto Ralph Lauren en El Corte Inglés

Si tienes ganas de darle un cambio radical al estilo de tu dormitorio para la próxima temporada, nada como hacerte con el producto que está ahora rebajado a mitad de precio en El Corte Inglés y que pertenece a una de las mejores firmas en el mundo de la moda y los accesorios: Ralph Lauren.

Se trata en concreto de la funda nórdica percal de algodón modelo Montgomery de Ralph Lauren Home. Una funda de altísima calidad que puede que todavía sea pronto para usarla pero que está ahora rebajada de modo que es el momento apropiado para aprovechar y comprarla de cara a la próxima temporada de invierno.

Una funda nórdica que cuenta con el estampado de «animal print» que arrasará en el invierno de 2023: el de leopardo en tonos marrones.

Está confeccionada en percal 100% algodón de 200 hilos, de modo que se trata de una funda que cuenta con un tejido suave, transpirable y resistente que además combina a la perfección con el resto de la colección Montgomery de Ralph Lauren Home que incluye también sábanas y cojines.

Una funda que no puedes dejar escapar ya que además de quedarte muy bien en tu dormitorio de invierno, es fácil de cuidar. Se puede lavar en la lavadora a una temperatura máxima de 40º, sin usar lejía. Cuando la vayas a secar, si quieres, la puedes meter en la secadora aunque eso sí, procura que esté a baja temperatura. En cuanto al planchado el máximo de temperatura es de 150 grados.

La funda se vende en dos tamaños, de 150 cm y de 180 cm y en ambos casos, El Corte Inglés le aplica un descuento del 50% de modo que la primera que tiene un coste de casi 300 euros pasa a costar tan sólo 149,50 euros, mientras que la segunda que tiene un precio de 345 euros cuesta ahora en rebajas 172,50 euros.