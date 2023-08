Una dermatóloga prueba las cápsulas con vitamina C de Mercadona y su veredicto es definitivo

La vitamina C figura es uno de los componentes más altamente demandados en el mundo de la belleza, debido sobre todo a su capacidad de conferir luminosidad, aumentar la producción de colágeno y frenar el envejecimiento. Sin embargo, no todas las formas de vitamina C son iguales ni tienen la misma eficacia. Por ello, si buscas entre los mejores productos con este componente, están dar mucho que hablar las cápsulas con vitamina C de Mercadona por lo que han sido puestas a prueba por una dermatóloga que ha emitido un veredicto definitivo.

Mercadona triunfa con sus cápsulas de vitamina C

En los últimos años, el mundo de la cosmética se ha rendido a la vitamina C que es de hecho, uno de los ingredientes más codiciados. Su potente acción antioxidante, que combate los radicales libres, ha convertido a esta vitamina en un elemento esencial en cremas hidratantes, sérums y diversos productos para el cuidado de la piel.

Conocida también como ácido ascórbico, esta sustancia se ha erigido, junto al ácido hialurónico, en el arma antiedad por excelencia gracias a su papel crucial en la producción de colágeno y la luminosidad que infunde al cutis. Aparte de los productos hidratantes que contienen este activo, las ampollas de vitamina C se han popularizado como una forma concentrada y efectiva de aplicar este ingrediente.

Y entre las opciones asequibles disponibles en el mercado, las ampollas con vitamina C de Mercadona han ganado una considerable fama en los últimos meses. Comercializadas bajo el nombre «Ampollas Vitamina C 20%», pertenecientes a la línea Deliplus, estas ampollas prometen un «tratamiento intensivo que ilumina la piel y difumina las manchas». Se presentan en cajas que contienen siete ampollas, cada una con 14 ml de producto y se venden por solo 5 euros, lo que ha aumentado su popularidad.

La recomendación es emplearlas durante una semana, preferiblemente por la noche debido a la fotosensibilidad de la vitamina C y aunque en redes mucha gente comenta lo buenas que son, nada como consultar a una experta.

Una dermatóloga da su veredicto sobre las ampollas de vitamina C de Mercadona

Tal y como ha publicado la revista Marie Claire, la Dra. Leire Barrutia, una destacada dermatóloga estética y divulgadora en redes sociales ha querido opinar sobre estas ya populares ampollas.

Según su análisis, las ampollas contienen principalmente un compuesto llamado 3-0-Ethyl Ascorbic Acid, que ha sido objeto de numerosos estudios que demuestran su capacidad para ofrecer muchos de los beneficios de la vitamina C pura. Además de esta forma, también incluyen otro tipo de vitamina C conocida como Ascorbyl glucoside, que exhibe propiedades antioxidantes y estimula la producción de colágeno, alineándose con las cualidades de la vitamina C en su forma más pura.

Aunque la vitamina C pura es más eficaz en el tratamiento de manchas, un aspecto en el que las ampollas de Mercadona podrían no ser tan potentes, la dermatóloga subraya que estas cápsulas contienen también una dosis de ácido ascórbico puro, aunque la concentración precisa no está especificada. A pesar de ello, no las valoral para nada mal y en resumen, su veredicto se presenta claro y objetivo: «Para ser una para opción tan económica no me parecen mala alternativa».