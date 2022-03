Decathlon rebaja las deportivas Puma que quedarán genial con vaqueros. Unas deportivas que se van a convertir en tu calzado favorito esta nueva primavera. Puede que en su momento fueran creadas para practicar el tenis, pero son un tipo de deportiva cuyo diseño hace que sean perfectas para el día a día. ¡No las dejes escapar! porque además tienen un precio realmente bajo.

Decathlon rebaja las Puma más bonitas

Que la primavera está a la vuelta de la esquina es un hecho y si estás buscando la moda que te permita vestir de una forma más fresca antes de que acabe marzo, que duda cabe que el calzado también se deberá renovar.

Puede que por el momento, ponerse sandalias no sea necesario todavía, pero ¿Qué me dices de las zapatillas deportivas? Sabemos que se han convertido en un «must» en lo que a calzado se refiere , y cuando se trata de elegir unas deportivas que nos aporten frescura a nuestro look, nada mejor que decantarte por el modelo de Puma que ofrecen en Decathlon con un precio rebajado.

En concreto, nos estamos refiriendo al modelo de zapatilla Smash V2 de Puma. Para hombre y en color blanco con detalles en azul. Un modelo de zapatilla que nació en la década de los 70 y que desde entonces no ha dado más que alegrías a Puma. De hecho, estas zapatillas nacieron a partir del auge del tenis en el mundo a finales de los 60. Adidas había lanzado sus famosas Stan Smith y Puma quiso lanzar también sus propias zapatillas para practicar tenis. Nacieron así en 1968 las Puma Smash Leather que al cabo de dos años se renovaron y se mejoraron con las Smash V2 .

Desde entonces y hasta nuestros días, las Smash V2 se han convertido en una de las zapatillas más famosas de Puma y una de las imprescindibles cuando se trata de llevar un calzado cómodo, con un diseño básico y perfecto para combinar con looks de estilo casual o aquellos que llevamos todos los días, es decir, tejanos.

Elaboradas con cuero suave son perfectas para caminar por el asfalto y también como no, para jugar a tenis. Se encuentran actualmente en Decathlon con una rebaja especial que hará que no las quieras dejar escapar. El precio de estas zapatillas es de casi 35 euros, pero si aprovechas la oferta actual que hace Decathlon pueden ser tuyas por un precio de 29,99 euros (Tallas 36-46).