David Jiménez, abogado, sobre sacar dinero del cajero: «Te pueden multar»

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre el dinero en efectivo, los límites para usarlo y las consecuencias legales de manejar grandes cantidades. Y por todo ello, aunque la mayoría de ciudadanos utiliza el cajero sin mayor preocupación, cada vez son más las preguntas que surgen en torno a lo que Hacienda controla, lo que puede exigir un banco y en qué casos podría existir una sanción. Esa mezcla de dudas ha llevado a muchas personas a pensar que sacar dinero del cajero puede ser un problema y hasta te pueden llegar a multar cuando, en realidad, se debe tener claro todo lo que ocurre al respecto.

El abogado David Jiménez, muy activo en redes sociales con su cuenta @davidjimenezabogado, ha intentado despejar parte de esas dudas explicando qué es lo que realmente dice la normativa y dónde están los riesgos. Su mensaje puede que genere comentarios, ya que aunque afirma que sacar dinero del cajero es completamente legal, también advierte de situaciones concretas en las que sí podría haber consecuencias si el movimiento no está bien documentado o no se justifica su origen. El interés de sus seguidores demuestra que existe cierta confusión: ¿se puede sacar lo que uno quiera?, ¿hay límites?, ¿qué pasa si después ese efectivo vuelve al banco?, ¿y si lo llevamos fuera de España? Las respuestas no son tan sencillas como parecen, y por eso el aviso del abogado ha cobrado tanta relevancia.

El aviso de un abogado, si sacas dinero del cajero: «Te pueden multar»

David Jiménez es claro en su explicación: no existe ningún límite legal para sacar dinero en efectivo de un cajero. El ciudadano puede retirar la cantidad que quiera siempre que su entidad lo permita a nivel técnico. Eso significa que el banco puede poner restricciones internas, por seguridad o por disponibilidad de efectivo, pero no por motivos legales. «Puedes sacar lo que te dé la gana», recuerda el abogado.

Aun así, Jiménez matiza algo importante: a partir de ciertas cantidades, el banco puede interesarse por el motivo de la extracción. No se trata de prohibir la operación, sino de aplicar los protocolos de prevención de blanqueo de capitales que todas las entidades están obligadas a seguir. Por eso, cuando la retirada es elevada, es probable que el usuario reciba una llamada o un aviso preguntando para qué necesita ese dinero.

El verdadero problema llega después y en cómo se usa ese efectivo

El abogado insiste en que el riesgo real no está en sacar el dinero, sino en utilizarlo en pagos que superen el límite legal. En España, la normativa actual no permite pagos en efectivo de más de 1.000 euros entre particulares y profesionales. Antes el tope era de 2.500 euros, pero la reducción se adoptó para mejorar la trazabilidad de las operaciones económicas.

Eso significa que una persona puede llevar en la cartera más de esa cantidad, pero no puede emplearla para pagar bienes o servicios que excedan ese importe. De hacerlo, podría enfrentarse a sanciones tanto ella como la persona o empresa que recibe el pago.

Qué está permitido y cuándo hay que declarar el dinero que llevamos para viajar

Otro punto que genera inquietud es el traslado de dinero fuera del país. Jiménez lo explica con claridad: se puede salir de España con efectivo, pero el límite sin declarar es de 10.000 euros. A partir de esa cifra, es obligatorio comunicarlo a las autoridades. Si no se hace, la sanción puede ser considerable. Dentro del territorio nacional, en cambio, el margen es más amplio dado que es legal llevar encima hasta 100.000 euros sin necesidad de justificarlo. El abogado subraya que es una cantidad muy alta y que, en la práctica, pocas personas manejan cifras así en su día a día.

Dónde puede aparecer una multa

Aunque la retirada del cajero no supone ningún peligro, Jiménez señala un escenario delicado que es el de volver a ingresar una gran cantidad de efectivo sin poder justificar su origen. El conflicto aparece cuando el movimiento llama la atención del banco. No sucede con 200 o 500 euros, sino con cifras elevadas, como 20.000 euros o más. Cuando eso ocurre, la entidad activa automáticamente un protocolo de prevención de blanqueo de capitales y pide al cliente que explique de dónde procede ese dinero. Si no hay documentación que lo respalde, pueden bloquear la operación, comunicarla al SEPBLAC e incluso iniciarse un procedimiento sancionador.

Por eso, el abogado recomienda algo simple pero decisivo: pedir siempre un justificante cuando se retira una gran cantidad por ventanilla. Ese documento demuestra que el dinero procede de la propia cuenta del titular y que no hay ninguna operación sospechosa detrás. Si meses más tarde esa misma persona vuelve a ingresarlo, podrá acreditar su origen sin problema.