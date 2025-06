El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que «la mejora del poder adquisitivo en España está en 8,8 puntos porcentuales». Además, el político se ha congratulado de que el aumento de la renta per cápita ha sido «gracias a las mejoras en los salarios por encima de la evolución de los precios». Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el poder adquisitivo de los españoles que trabajan no sólo no ha mejorado, sino que ha disminuido en torno a un 2% desde el 2018, año en el que Pedro Sánchez entró en la Moncloa.

Esto se debe a que entre los años 2018 y 2023, el salario medio bruto pasó de 24.009 a 28.049 euros, es decir, subió un 16,8 %, pero la inflación acumulada fue del 19,1 %, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo real del 1,9 %. En concreto, los trabajadores españoles han sufrido, desde 2018, una disminución media de 1.410 euros en su poder adquisitivo.

Durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE), el ministro Cuerpo se ha referido a la mejora de los salarios como responsable principal de la supuesta mejora del poder adquisitivo, algo que tampoco es cierto. Las reiteradas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) impuestas por el Gobierno, lejos de mejorar la vida de los trabajadores, las han empeorado.

Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Estructural Salarial 2023 publicada por el INE. En términos reales, el sueldo medio de España se estancó con un aumento del 0,59%, mientras la retribución mínima se disparó un 4,5%.

Es más, los aumentos del SMI están destruyendo el empleo. Así lo refleja la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE), que evidencia que, desde 2019, un 21% de las empresas de nuestro país han llevado a cabo una reducción de nuevas contrataciones y un 10,1% ha aplicado directamente un recorte de su plantilla con despidos por las subidas del SMI.

Por otro lado, pese a las subidas del salario mínimo, los efectos de la inflación no han dado tregua a los trabajadores de España. Según el INE, en 2023 los precios de productos de alimentación básicos como el aceite de oliva, el azúcar, o la leche no han dejado de subir, en concreto, han aumentando un 54,6%, un 44,9%, y un 31% respectivamente. Esto deshace el efecto real de las subidas del SMI.

Según el informe publicado por el Instituto Juan de Mariana El impacto de la inflación sobre las familias españolas: «España ha caído al puesto 15 del ranking de renta per cápita de la UE y, peor aún, obtiene un resultado crítico en 10 de los 17 indicadores socioeconómicos analizados por la Comisión Europea».

El informe lanza otros datos preocupantes como que España es»el tercer país con mayor riesgo de pobreza, el segundo con mayor cifra de niños en peligro de exclusión social, el segundo con mayor tasa de abandono escolar o el quinto donde menos impacto tienen las transferencias sociales.» algo que contradice las afirmaciones del ministro Carlos Cuerpo.

Igualmente, el escrito explica que «el paro en España casi duplica la media europea, incluso dando por bueno el maquillaje estadístico mediante el cual el gobierno ha reclasificado a cientos de miles de parados efectivos como ocupados. La última Encuesta sobre Condiciones de Vida confirma esta situación y apunta, ademas, que la tasa de pobreza (carecía material severa) ha crecido del 7,7 al 8,3 por ciento entre 2019 y 2024.»