Dancausa (Bankinter): «Espero que el nuevo Gobierno derogue el impuesto a la banca, no que lo reconsidere»

La consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, ha pedido al Gobierno que salga de las urnas este domingo que «derogue, no que reconsidere» el impuesto a la banca, que considera «injusto y discriminatorio». También considera que su principal tarea es reducir la deuda pública y la presión fiscal, «que no pueden crecer indefinidamente, porque es insostenible».

En la presentación de los resultados semestrales del banco, Dancausa ha respondido a una pregunta sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que aseguraba que va a «modificar y ajustar» el impuestazo a la banca pero no piensa derogarlo.

«Espero que lo deroguen, no sé lo que querrá hacer el partido que gane y puedo parecer radical, pero no valen componendas: hay que retirarlo», ha afirmado de forma contundente. «Mi opinión contraria a este injusto y discriminatorio impuesto es conocida. El hecho de que las cuentas sean ahora más satisfactorias por la subida de tipos no es un argumento para ponernos un impuesto; cuando los tipos eran negativos, a nadie se le pasó por la cabeza bajar los impuestos, y hemos pagado un tipo de Sociedades superior al resto de empresas. Espero que el nuevo Gobierno lo reconsidere y lo derogue, porque está mal confeccionado. Mejor que se derogue antes de que lo tenga que anular un tribunal», ha explicado.

La CEO de Bankinter no ha querido mojarse sobre quién prefiere que gane las elecciones del 23J, pero sí ha puesto deberes al vencedor: «Tenemos grandes desequilibrios en España como la deuda pública y una presión fiscal excesiva. Ninguna de las dos puede crecer indefinidamente porque es insostenible».

Y ha añadido que «lo que nos interesa es que el Gobierno que salga de las urnas acierte en sus políticas económicas y sociales. No hay mejor política social que aquella que apoye las iniciativas empresariales que permitan crear empleo y que la economía española alcance mayores cotas de bienestar». «Debe impulsar la actividad económica, la seguridad jurídica, potenciar las libertades y la independencia de las instituciones, y no subir la presión fiscal sino todo lo contrario: recaudar más porque las empresas y las personas ganen más».

Ataques por los depósitos

Dancausa también ha respondido a los ataques a la banca de la vicepresidenta Nadia Calviño por no remunerar los depósitos de una forma adecuada, a juicio del Gobierno: «Hay que inscribir estas declaraciones en el contexto de la campaña electoral. La vicepresidenta, que ha trabajado en Europa, sabe muy bien que los precios y mecanismos de retención de clientes entran en ámbito de decisión de las empresas, no de las autoridades».

En este sentido, ha recordado que Bankinter tiene productos más líquidos que los depósitos para remunerar el ahorro y que no tiene problemas de liquidez, por lo que no necesita pagar un precio elevado por ella. Aun así, ha reconocido que lo normal es que el interés de los depósitos suba paulatinamente.

Ha concluido que «Bankinter sobrevivirá gane quien gane las elecciones, hemos cumplido 58 años en los que hemos tenido Gobiernos de todos los colores y miren ahora lo bien que estamos».