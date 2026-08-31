Garamendi alerta del «descalabro económico» de Ceuta y pide a los españoles que acudan a consumir

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado este lunes del «descalabro económico» que está provocando la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado soluciones para las empresas y los ciudadanos de la ciudad autónoma. El líder de la patronal ha animado además a los españoles a desplazarse hasta Ceuta para «consumir» y apoyar así directamente a sus negocios.

«Hay 80.000 personas que están allí pasándolo mal», advierte Garamendi en declaraciones a los medios en Santander, donde participa en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic.

El presidente de la CEOE ha reclamado un «liderazgo expreso» que permita aportar «soluciones» ante el impacto que está teniendo la crisis sobre la economía ceutí. La patronal trasladará además su respaldo a la ciudad con la celebración de su próximo comité ejecutivo en Ceuta el miércoles 9 de septiembre.

Garamendi ha insistido en la necesidad de apoyar directamente al tejido empresarial de la ciudad y ha llamado a los españoles a viajar hasta allí, consumir y contribuir a sostener la actividad económica ante las dificultades que atraviesan comerciantes y empresas.

Respecto a la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la gestión de la crisis de Ceuta, Garamendi ha preferido no cargar las tintas contra el presidente ausente: «He dicho lo que tengo que decir. Yo no entro en política, lo que digo es que los ciudadanos lo que queremos son soluciones».

Garamendi sí ha endurecido su discurso al referirse a la situación que atraviesa la ciudad autónoma. El presidente de la CEOE ha recordado que «Ceuta es España» y que sus habitantes «tienen todos los derechos como españoles», por lo que existe la «obligación de darles apoyo».

El dirigente empresarial ha calificado de «inconcebible» lo ocurrido y ha considerado la crisis un «ataque directo a la soberanía nacional» y al «territorio europeo».

Apoyo a Policía, Guardia Civil y Ejército

Garamendi también ha expresado públicamente su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ejército desplegados en Ceuta para hacer frente a la situación. «Estamos viendo que están apedreando al Ejército y el Ejército parece que no se puede defender», ha lamentado el presidente de la CEOE.

La patronal pretende escenificar ese respaldo con el traslado a Ceuta de su comité ejecutivo, al tiempo que Garamendi reclama una respuesta que no se limite al ámbito migratorio y de seguridad, sino que atienda también las consecuencias económicas que la crisis está provocando entre los negocios y los ciudadanos de la ciudad autónoma.