La Unión Europea (UE) ya ha puesto una fecha para la entrada en vigor de la tasa europea que afectará a las compras online de plataformas como Shein y Temu. De esta forma, a partir del 1 de julio del 2026, cada paquete de menos de 150 euros procedente de fuera de la UE llevará asociada una tasa fija de 3 euros. No obstante, esto supondría un coste extra de cerca de 6.900 millones de euros para ambas compañías.

En concreto, durante el 2025, Shein y Temu realizaron 4.600 millones de envíos. Por tanto, a partir del 1 de julio, teniendo en cuenta que de media al mes llegan 383 millones de paquetes y se incrementaría su coste en 3 euros, el resultado sería de 6.900 millones de euros más para ambas compañías durante los últimos seis meses de este 2026.

Una cifra importante que reducirá de forma brusca los ingresos que Shein y Temu obtienen de la UE. Así, según los últimos datos, las previsiones apuntan a que en el caso de Temu su volumen bruto de mercancía en Europa superó los 15.000 millones de dólares (más de 13.800 millones de euros) en 2025.

Hay que tener en cuenta que las ganancias exactas de Shein no se conocen públicamente porque es una empresa privada, que no cotiza en bolsa, lo que le permite mantener sus estados financieros confidenciales. Además, normalmente la compañía no revela cuáles son los costos reales de producción.

Se rebajan las previsiones de crecimiento para Shein y Temu en 2026