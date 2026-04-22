Olvídate de las hamacas: colas en Leroy Merlin por el artículo perfecto para tu jardín o terraza esta primavera

Con la llegada de la primavera, la zona exterior de la vivienda es el escenario perfecto para descansar y relajarse al aire libre. Aprovechar el mobiliario es importante, sacándole partido a terrazas, jardines, balcones, etc., y ahí Leroy Merlin propone propuestas interesantes.

La marca francesa ha sacado una mesa de exterior que mezcla una estructura de aluminio con tablero de madera de eucalipto macizo. Con ella, Leroy Merlin garantiza una durabilidad ante cualquier circunstancia meteorológica. El aluminio se muestra fuerte con la corrosión, mientras que el eucalipto tratado da estabilidad y una estética natural valorada para entornos domésticos.

Las dimensiones son de aproximadamente dos metros de largo y una altura de casi 74 cm, acogiendo a ocho comensales. No es plegable ni apilable, por lo que su uso puede ser continuado durante toda la temporada. El precio de la mesa es de 269 euros y tiene una garantía de tres años ofrecida por el fabricante, por lo que es una buena inversión con la que perfeccionar el exterior de la vivienda.

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Historia de Leroy Merlin

La tienda es una multinacional del hogar creada en Francia en la década de los años 20, cuando Adolphe Leroy y Rose Merlin comenzaron a vender excedentes militares de Estados Unidos. Esa iniciativa, con el tiempo, se enfocó en el bricolaje, la construcción, la decoración y el jardín.

En la década de los 60, la compañía se centró en la autoconstrucción y en asesorar a los clientes en sus propios proyectos. 20 años después llegó la expansión con una internacionalización que tuvo lugar primero en Europa y después en todo el mundo. Actualmente forma parte del grupo ADEO, cuenta con 137 tiendas físicas en España (donde aterrizó hace 37 años en Leganés); la cifra de negocio en 2024 fue de 3.590 millones de euros y la inversión en España fue de 93 millones.