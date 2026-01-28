La OCU confirma que éstas son las mejores cervezas de marca blanca que puedes comprar en los supermercados de España

Cada cierto tiempo, la Organización de Consumidores y Usuarios analiza productos que todos llevamos compramos en el supermercado y llevamos en el carro o la cesta sin pararnos demasiado a pensarlo. Y uno de los más habituales, quizá uno de los que más se repite en las neveras de cualquier casa, es la cerveza. En España forma parte de comidas y quedadas con amigos y no faltan en muchas neveras . Tal vez por eso las marcas blancas han ganado tantísima fuerza ya que son asequible y cada vez más, de calidad. Y para saber cuáles son las mejores cervezas de marca blanca nada como guiarse por lo que dice la OCU.

Durante años existió la idea de que si querías una cerveza decente tenías que irte siempre a una marca conocida. Era una especie de prejuicio que se repetía una y otra vez: lo barato sale caro, lo barato sabe peor. Sin embargo, la realidad del mercado ha ido desmontando ese mito. Las cadenas de supermercados llevan tiempo afinando sus recetas, ajustando sabores y trabajando con fabricantes que saben perfectamente lo que busca el consumidor medio. El resultado es que, hoy en día, hay cervezas de marca blanca que sorprenden cuando las pruebas sin mirar la etiqueta.

La última comparativa de la OCU viene precisamente a poner orden y desvelar cuáles son las mejores cervezas de marca blanca. Pero no se limita a decir cuál es más barata, sino que analiza aroma, cuerpo, equilibrio, amargor, carbonatación y hasta la sensación final en boca. Y la conclusión es bastante clara ya que varias cervezas de supermercados españoles ofrecen una calidad que está muy por encima de lo que cabría esperar por su precio. Algunas incluso compiten, sin exagerar, con marcas tradicionales que cuestan el doble.

La OCU confirma que estas son las mejores cervezas de marca blanca

Lidl aparece muy bien posicionado en el análisis. No es casualidad, porque la cadena alemana lleva años apostando por cervezas de cosecha propia que funcionan muy bien en catas a ciegas. En esta ocasión la OCU destaca dos: Karlsquell Especial y Argus Lager, ambas con 64 puntos sobre 100, una nota que las deja en una zona muy digna del ranking.

La Karlsquell es la que tiene un carácter un poco más marcado de la que la OCU dice que gustará más a quienes disfrutan del amargor suave pero presente, perfecta para acompañar una comida o tomarla bien fría una tarde cualquiera. Y a 0,39 euros la lata, poco más se puede pedir.

La Argus, en cambio, es más ligera, más suave. De hecho, la OCU insiste bastante en que es»sencilla» en el mejor sentido de la palabra: agradable y equilibrada. Su precio, 0,36 euros, la coloca entre las opciones más económicas de toda la comparativa.

Ramblers Especial de DIA

Después de las propuestas de Lidl, aparece la cerveza de DIA que mejor parada sale en el análisis: Ramblers Especial, con 65 puntos sobre 100. La OCU la coloca por encima de Karlsquell y Argus y, pese a esa mejor valoración, sigue siendo increíblemente barata: 0,35 euros por lata.

Lo que más destaca la organización es su equilibrio. No es una cerveza intensa ni pretende serlo. Tiene la carbonatación justa, un cuerpo medio y un sabor que no se queda corto ni se pierde a la primera. Un cerveza con buena relación calidad-precio, un sabor correcto y un perfil apto para casi cualquier consumidor.

Aurum Especial de Eroski

Y llegamos al primer puesto de la lista, que no es otro que Aurum Especial, la marca blanca de Eroski, con 70 puntos sobre 100. Es la única cerveza analizada que alcanza esta nota, y lo más llamativo es su precio: 0,30 euros por lata. Es, con diferencia, la alternativa más barata de las mejor valoradas.

¿Y qué tiene para conseguir esa puntuación? La OCU señala varios aspectos:

Sabor equilibrado desde el primer trago.

equilibrado desde el primer trago. Amargor moderado, sin excesos.

moderado, sin excesos. Textura consistente, sin esa sensación “aguada” tan típica de algunas cervezas baratas.

consistente, sin esa sensación “aguada” tan típica de algunas cervezas baratas. Ningún aroma extraño que pueda echar para atrás.

En definitiva, es una cerveza sencilla pero muy bien ejecutada. No pretende competir con variedades artesanas ni con referencias premium, pero en su categoría destaca muchísimo.

Lo curioso es que, a veces, quienes prueban Aurum sin mirar la marca creen que es una cerveza muy distinta. Ese efecto sorpresa explica en gran medida por qué se ha convertido en una favorita silenciosa para muchos consumidores del norte del país.

En definitiva, la gran lectura del informe de la OCU es que el concepto de marca blanca ya no tiene nada que ver con el que teníamos hace unos años. Hoy las cadenas saben que el consumidor exige sabor, estabilidad y calidad, incluso pagando menos de 40 céntimos por una lata. Y algunas lo están haciendo muy bien. Para quienes buscan ahorrar sin renunciar a algo decente, este ranking es prácticamente una guía: Lidl aporta variedad, DIA ofrece equilibrio y Eroski tiene la cerveza mejor valorada de todas. Y además a precios así, probar y comparar no tiene riesgo.