El consejo de Banco Sabadell se reúne este martes con analistas e inversores institucionales para posicionarse sobre la mejora de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA justo después del aumento del dividendo que ha propuesto a la desesperada para intentar salvar la operación. Tras ello, la entidad catalana ofrecerá una rueda de prensa online alrededor de las 19:00 horas para anunciar su decisión, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La reunión de Banco Sabadell con los analistas comenzará a las 18:00 horas y la presentación podrá seguirse por cualquier persona interesada a través de Internet en la dirección de la web corporativa de la entidad catalana. No obstante, la opinión del consejo sobre la oferta revisada de la OPA de BBVA se comunicará previamente a la CNMV y se hará pública de manera oficial.

El supervisor bursátil ya había autorizado los cambios en las condiciones de la oferta presentada por BBVA sobre Banco Sabadell, ampliando además el plazo de aceptación de la operación hasta el 10 de octubre, inclusive.

La anterior oferta combinaba títulos y efectivo y ahora se transforma en un canje íntegramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción de la entidad presidida por Carlos Torres por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana.

Hasta ese momento, la contraprestación ofrecida era de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell.

Por su parte, el consejo del BBVA acordó a última hora de este lunes el pago de ese dividendo a cuenta del ejercicio 2025, el mayor de su historia tras haber sido incrementado en un 10,3% frente al año anterior, que se repartirá el próximo día 7 de noviembre entre aquellos accionistas que acudan a la OPA, según ha comunicado la entidad a la CNMV.

Sin embargo, si la OPA realizada por BBVA sobre el 100% del capital de Banco Sabadell se ha completado, pero no liquidado antes del día 4 de noviembre de este año, la fecha de pago no será el 7 de noviembre, sino tres días hábiles bursátiles después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva.

De esta manera, se garantiza que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la oferta «participen del dividendo», según el banco que preside Carlos Torres.

Cabe mencionar que los accionistas que decidan acudir a la OPA lanzada por BBVA no recibirán el año que viene el dividendo extraordinario en efectivo que prevé repartir Banco Sabadell con los ingresos de la venta del británico TSB al Banco Santander. Este dividendo será de 0,50 euros por cada acción de la entidad catalana.

Por tanto, de acuerdo a la ecuación de canje actual (4,8376 acciones de Sabadell por una de BBVA), esto se traduce en que el número de acciones mínimas necesarias para acudir al canje (5 acciones) dan derecho a un reparto de unos 2,5 euros.

No obstante, el dividendo anunciado por Sabadell es de carácter extraordinario, mientras que el dividendo récord anunciado este lunes por BBVA es un dividendo a cuenta sobre los resultados de 2025. Banco Sabadell ya repartió el pasado mes de agosto su propio dividendo a cuenta, equivalente a 0,07 euros por acción.