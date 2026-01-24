Confirman el adiós al impuesto de sucesiones: esta es la cláusula oficial que permite ahorrarte un dineral

El impuesto de sucesiones confirma su adiós, ante una cláusula oficial que permite ahorrarte un dineral. España es uno de los países del mundo donde más impuestos se pagan, teniendo en cuenta los sueldos y las pensiones que tenemos. Una situación que se complica a medida que pagamos y volvemos a pagar una y otra vez, de tal forma que tendremos que estar preparados para todo lo que está por llegar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y puede acabar siendo esencial.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar a partir de ahora, cuando cada euro cuenta y lo que pensábamos que teníamos, quizás no acaba siendo una realidad hasta que no descubrimos qué nos está esperando. Son tiempos de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará estos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará determinados detalles que pueden ser esenciales. A partir de ahora quizás pagaremos menos por este impuesto de sucesiones que puede acabar costando mucho menos de lo que lo hacía hasta el momento. Son tiempos de cambios y de determinar qué es lo que nos está esperando.

El adiós del impuesto de sucesiones es una realidad

Uno de los impuestos que resulta más difícil de entender es el de sucesiones. Pagar por algo que ya pertenece a la familia, pagar por recibir este bien que ya nos pertenece. Puede acabar siendo difícil de entender y muy costoso para la mayoría de las familias que se enfrentan a él.

Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado. Es momento de pensar en estos cambios que serán esenciales y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Este impuesto puede acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones y hasta la fecha no sabíamos. Es momento de poner sobre la mesa las novedades sobre este impuesto que parece difícil de creer.

La realidad es que deberemos empezar a ver llegar algunos elementos de cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo algo que nos puede cambiar la vida.

Esta es la cláusula oficial que te ahorrará un dineral

Antes que nada, dependiendo de la comunidad autónoma, podemos pagar más o menos, es cuestión de ponerse en manos de un buen asesor y realizar un reparto que permita pagar lo menor posible. Por ejemplo, si tenemos 200.000 euros, un solo heredero, supondrá pasarse de los 100.000 y pagar varios miles de euros en impuestos. Dinero que no deja de ser nuestro.

Podemos dejar los 100.000 euros al hijo y el resto de dinero a los nietos, hijos de nuestro hijo. De esta manera, puede quedar en la familia, sin pasarnos de esta cantidad que puede ser un detalle importante en estos días en los que todo puede ser esencial.

Los expertos e HereditaAbogados nos dan una serie de detalles que deberemos tener en cuenta y que puede acabar de darnos aquellos que deseamos, pagar menos por el impuesto de sucesiones:

Optimizar el Valor de la Propiedad Heredada. Otro truco importante es optimizar el valor de los bienes heredados. Si has heredado propiedades inmobiliarias, por ejemplo, puedes hacer una valoración adecuada de los bienes para asegurarte de que no se te sobrevalore el patrimonio. El valor de la propiedad no solo depende del precio de mercado, sino de la valoración catastral, que podría no reflejar el valor real del mercado. Para evitar que el valor de la propiedad sea más alto de lo que debería, puedes presentar una tasación independiente que avale el valor real de la propiedad a efectos fiscales. En muchos casos, esto puede ayudar a reducir el valor de la herencia y, por lo tanto, los impuestos. Además, si tienes la posibilidad de realizar obras de rehabilitación o mejora en la propiedad antes de su liquidación, podrías conseguir una actualización de su valor. Las propiedades que necesitan reformas suelen estar por debajo de su valor de mercado real, por lo que realizar mejoras puede ser un buen truco para optimizar su valor a efectos fiscales. Dividir la Herencia. Si eres uno de varios herederos, puede ser una excelente idea considerar la opción de dividir la herencia en varias partes. En lugar de que un solo heredero se haga cargo de toda la herencia, podrías repartir los bienes entre varios herederos para reducir el valor individual de cada porción de la herencia y, por lo tanto, disminuir la base imponible. Al dividir los bienes, cada heredero solo tendrá que pagar impuestos sobre su parte de la herencia, lo que podría significar un ahorro significativo. Es importante que este proceso de división de la herencia esté bien documentado para evitar complicaciones legales o fiscales en el futuro. Fraccionar el Pago del Impuesto de Sucesiones. Si te enfrentas a un impuesto de sucesiones elevado, una opción para pagar menos impuestos sobre una herencia es fraccionar el pago. En muchas comunidades autónomas, es posible solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago del Impuesto de Sucesiones. Esto te permite pagar en varias cuotas durante un período de tiempo, lo que puede aliviar la carga financiera.

En algunos casos, la Solicitud de Fraccionamiento puede ser concedida sin intereses adicionales, lo que te da un respiro si no tienes suficiente liquidez para afrontar el pago en un solo plazo.