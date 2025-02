Se confirma: el dinero máximo que podrás heredar sin tener que pagar impuestos

El dinero máximo que podrás heredar sin tener que pagar impuestos, quizás te acabará sorprendiendo. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios que tenemos por delante y que, en algún momento, inevitablemente llegarán. Aunque parezca de chiste, el dinero que padres, madres o cualquier familiar que decida dárnoslo, puede estar sujeto a impuestos. Eso quiere decir que tendremos que pagar si lo recibimos, repercutiendo en lo que acabaremos teniendo en nuestro poder.

España es uno de los países en los que más se paga. Tú puedes heredar una casa y no poder vivir en ella, debido a lo que tendrás que pagar, por un inmueble que forma parte de tu familia. Para la administración es un beneficio que tú recibes y no algo que ya tienes y que puede acabar siendo el que nos invite a obtener una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. La ley es muy clara sobre lo que se pagará, en concreto, una cantidad de dinero que debemos tener en cuenta y que puede marcar esta herencia que podemos recibir de forma inesperada.

Las peores noticias se confirman

De la misma forma que si recibimos un premio de la lotería pagamos una parte a la Agencia Tributaria, también vamos a darle una parte destacada de una herencia que nos decidan entregar. Algo que quizás no se sabe hasta que tenemos que vivir la traumática experiencia de tener que entregar parte de lo que nos corresponde.

El dinero en efectivo, como también las posesiones que pueden dejarnos nuestros familiares, sufrirá las consecuencias de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Todo son cifras y en este caso, contamos con unas cantidades que tocará tener en mente.

De tal forma que podremos obtener un destacado cambio de la mano de una situación que quizás hasta ahora no sabíamos que estaba pendiente. En especial en estos días en los que quizás deberíamos empezar a ver cambiar esta cantidad de dinero que tenemos en el banco.

Lo primero que se debe saber es que el dinero quedará bloqueado en el banco y el proceso de la herencia, deberá hacerse de la mejor forma posible, para ir recibiendo este dinero que acabará marcando la diferencia en nuestro día a día.

Hay una cantidad de dinero que podrás heredar sin pagar impuestos

Dependiendo del grado de parentesco y de la Comunidad Autónoma en la que vivas, pagarás más o menos, por lo que debes estar al día de una normativa que puede cambiar. Son los gobiernos de las comunidades los que determinan que de mayor o menor grado se paga unas cantidades. Bankinter nos dice que:

Comunidades donde solo pagan importes simbólicos: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, así como los territorios forales.

Un segundo grupo donde no pagan si no superan determinados límites: Cataluña regula una bonificación del 99% al 20% e inversamente proporcional a la base imponible. En Castilla-La Mancha bonificaciones del 100% al 80% para la base liquidable que exceda de 300.000€.

Las Comunidades que, prácticamente, liberan de tributación en 2024 a este grupo son, además de los territorios forales del País Vasco (tributan al 1,5%), Andalucía,Baleares, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Comunidades como Aragón a los contribuyentes con bases menores a 500.000€. En Asturias no se gravan estas herencias cuando la base imponible no supera 300.000€ y se aplica una tarifa del 21,25% al 36,50%. En Galicia la tarifa para estos familiares, además de una reducción de 1.000.000€, tiene tipos del 5% al 18%, muy por debajo de la estatal que llega hasta el 34%. Cataluña aplican bonificaciones decrecientes según crece la cuota o base. En Castilla-La Mancha hay bonificaciones del 100% al 80% (esta última para la base liquidable que exceda de 300.000€).

En Navarra, la cuota para sucesiones resulta de aplicar un tipo del 0,8% si se trata del cónyuge (tipo 0 a los primeros 250.000€), y una tarifa con tipos entre el 2% y el 16% si se trata de ascendientes o descendientes.

En los territorios vascos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa los familiares directos tributan a un tipo impositivo del 1,5% por la tarifa del Grupo I (o “Grupo 0” en Álava), tanto en Sucesiones como en Donaciones.

A medida que nos alejamos del parentesco las cantidades pueden ir en aumento en lo que se refiere a lo que tendremos que pagar a Hacienda.

En Illes Balears se bonifica al 50% a los colaterales de 2º y 3º grado por consanguinidad del causante siempre que no concurran con descendientes del causante. El resto del Grupo III aplican bonificación del 25%.

En Canarias se regula una bonificación del 99,9% cuando la cuota es menor a 55.000€, y el exceso se bonifica de forma decreciente a medida que aumenta la cuota, como para el grupo II. En Cantabria bonificación del 50 por 100 para los colaterales de 2º grado por consanguinidad. En Madrid se regulan dos bonificaciones: 25% para hermanos del causante. En Galicia la reducción por la adquisición de explotaciones agrarias se aplica hasta el 4º grado.