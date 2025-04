Comunicado importante de Hacienda sobre las cuentas bancarias: lo que va a pasar te puede afectar

Hacienda se ha propuesto en este 2025 llevar un mayor control sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos con el objetivo de evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Desde el 1 de enero, desde la Agencia Tributaria han puesto el foco en los movimientos que realizan todos los ciudadanos y en especial los trabajadores autónomos, que son sometidos mensualmente a un examen de todos sus ingresos y cobros. Hacienda también tiene potestad para quedarse con el dinero de las personas que no hayan tocado sus cuentas bancarias en 20 años. Consulta en este artículo todo sobre las llamadas cuentas abandonadas.

El Banco de España considera que una cuenta ha sido abandonada cuando en los últimos 20 años no se hayan producido movimientos en la misma. Esto suele ocurrir mayoritariamente en casos de las personas fallecidas, que no lo han dejado por escrito en el testamento, y también se da la situación de que sus familiares tampoco se han interesado por ello. También suele ser habitual que las personas fallecidas no tengan ningún heredero. Ante esta situación, el dinero de las cuentas bancarias abandonadas irá a parar a Hacienda.

«Una cuenta se considerará legalmente ‘abandonada’ después de 20 años sin que el titular haga ningún movimiento en la misma. El dinero existente pasaría entonces a ser propiedad del Estado», cuenta el Banco de España a través de su página web. Este organismo también deja claro que en el año 2021, el último en el que se hizo un recuento de lo recaudado por Hacienda por las cuentas abandonadas, la Agencia Tributaria ingresó alrededor de 29 millones de euros procedentes de las cuentas abandonadas en los bancos y, en menor medida, de sociedades de valores, establecimientos de crédito y otros productos financieros.

Hacienda y las cuentas abandonadas

Antes de que Hacienda se quede con el dinero de las cuentas abandonadas, los bancos tienen que llevar a cabo una serie de trámites, según indica el Banco de España. Al igual que tienen que comunicar a la Agencia Tributaria todos los movimientos de más de 3.000 euros que produzcan entre particulares, también deben comunicar a los titulares de las cuentas «en presunción de abandono» la cancelación de la cuenta y el ingreso correspondiente al Estado.

Por ello, según indica el Banco de España, lo primero que tiene que hacer un banco antes de entregar a Hacienda una cuenta abandonada es «comprobar y garan­tizar que no se ha realizado ningún movimiento ni gestión del titular sobre la misma».

Una vez verificados todos los movimientos, también se deberá notificar al titular, con al menos tres meses antes del transcurso del plazo de 20 años, mediante correo certificado u otra dirección que tenga el banco, «que no ha realizado gestión alguna en la misma junto al plazo restante para considerarla abandonada». El banco en cuestión no notificará cuando el coste de llevar a cabo esta acción supere el importe de los fondos.

El Banco de España también tendrá que «facilitar a los titulares de los fondos, o a sus herederos, si lo solicitan, certificación de que aquellos se han entregado a la Administración General del Estado, con indicación expresa de la fecha de su declaración y de la Delegación de Economía y Hacienda».

Los consejos del Banco de España

«¿Corresponde al Banco de España la declaración de un saldo en presunción de abandono?», esta es la pregunta que hace el Banco de España en un artículo sobre las cuentas abandonadas publicado en su página web. La respuesta que aporta este organismo es «no», ya que el órgano encargado de dictar la declaración de un saldo en presunción de abandono es la Dirección General del Patrimonio del Estado. Este organismo también indica que, en el caso de no estar de acuerdo con la declaración de un saldo en presunción de abandono, hay que dirigirse al Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero.

El Banco de España también recomienda a los titulares de las cuentas bancarias llevar un correcto control sobre el saldo y mantener actualizados los datos de contacto. «Si en algún momento decidiéramos dejar de usar una cuenta, lo más conveniente será dar instrucciones expresas a nuestro banco, por escrito, solicitando su cancelación», finaliza.