Cómo emigrar desde España al paraíso del Caribe con menos del 6% de paro: necesitas un visado especial

Muchos españoles se plantean emigrar a otros países en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, no se atreven a dar el paso debido a la lejanía cultural y a la barrera idiomática.

Aunque hay muchos países en hispanoamérica con una buena economía, como Panamá, todavía tenemos reticencias para dar el paso y siempre nos ponemos como gran objetivo emigrar a Estados Unidos. ¿Pero qué hacemos si no sabemos inglés?

Una alternativa espectacular y que siempre olvidamos es Puerto Rico. Aunque goza de una gran independencia, técnicamente es un estado de EE. UU., por lo que vas a disfrutar de muchas de las ventajas de la economía norteamericana.

En definitiva, Puerto Rico es la combinación perfecta si quieres emigrar hacia América en búsqueda de nuevas oportunidades, pero no quieres renunciar al ambiente hispano y al español.

Requisitos para emigrar a Puerto Rico desde España

Aunque no gozan de los mismos derechos que otros estados, Puerto Rico forma parte de Estados Unidos y la forma de acceder al país es la misma. Así lo indica la información del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

En resumen, hay varios tipos de visados para acceder a Puerto Rico de forma temporal o permanente. El más común es el H-1B, al que se accede mediante un contrato para trabajar en el país.

Además, hay otras modalidades como el E-2, si quieres invertir o iniciar tu propia empresa. Puerto Rico ha generado un sistema muy favorable para los extranjeros que quieran asentarse en el país o comprar vivienda.

¿Por qué emigrar a Puerto Rico si eres español?

Puerto Rico reúne una serie de condiciones económicas y sociales que lo convierten en un destino idílico para los españoles. La más obvia es que, pese a formar parte de Estados Unidos, vas a poder desenvolverte en castellano sin ningún problema. Obviamente, saber inglés será un incentivo.

Todo el mundo va a entenderte cuando hables español, es la lengua más utilizada, el ocio está preparado para ello, etc. Es decir, si no sabes inglés prácticamente no vas a sufrir ninguna barrera idiomática.

Además, Puerto Rico es uno de los lugares con el coste de vida más bajo de la zona y el paro no supera el 6%. Es decir, vas a poder encontrar trabajo y desarrollarte sin ningún tipo de inconveniente.

Ten en cuenta que ya estarás en Estados Unidos por lo que emigrar a Puerto Rico puede ser la vía de entrada hacia un nuevo proyecto de vida. Además, no tienes que preocuparte por las fluctuaciones de la moneda del país, ya que allí utilizan el dólar estadounidense, una de las divisas más fuertes del mundo.