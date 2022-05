El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que su sindicato no descarta movilizaciones como «paros o huelgas» para «tensionar las negociaciones» con la patronal y conseguir un acuerdo salarial tras la ruptura de las conversaciones.

El secretario general de CCOO ha indicado en Pamplona que «la corresponsabilidad de la CEOE está brillando por su ausencia» y ha apuntado que la patronal pretende «cargar el peso de la crisis en el precio de la cesta de la compra» y por lo tanto «en los salarios».

Para justificar la ruptura de las conversaciones con la patronal, Sordo ha recalcado: «Durante la crisis de la pandemia hemos llegado a 12 acuerdos con la patronal, pero ahora no quieren añadir cláusulas de revisión salarial».

«No puede ser que los salarios vuelvan a pagar la crisis. Hay que prever la situación que se va a dibujar en el segundo año, con reducción de la inflación y la reducción de los precios de la energía, pero creo que no se va a dar una reducción proporcional a los precios del consumo y ahí lo que se da es el beneficio empresarial. Queremos que se distribuya ese beneficio en los salarios», ha explicado.

Sordo ha declarado: «El comercio internacional no parece que vaya a recuperar la normalidad a no ser que acabe la guerra pronto, el turismo tampoco parece que vaya a recuperar todos los ingresos. Nos falta garantizar que los salarios no pierden poder adquisitivo».

Por ello, desde Comisiones Obreras van a promover «las movilizaciones que sean necesarias. Así de tranquilo, pero así de contundente». «Ahora se trata de tensar la negociación y ojalá ese tensionamiento sirva para recuperar la corresponsabilidad de la CEOE», ha concluido.

Patronal y sindicatos han roto este jueves la negociación del acuerdo colectivo para pactar una subida salarial para los próximos años.