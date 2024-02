Cinco columnas de más de 1.000 tractores avanzan hacia Madrid con el objetivo de colapsar la capital y protestar en el Ministerio de Agricultura. Los agricultores proceden de numerosas partes de España y harán noche este martes en diversos puntos en torno a Madrid. Tras ello, los vehículos emprenderán el rumbo hacia las inmediaciones de Atocha el miércoles, 21 de febrero, por la mañana. Varias plataformas y asociaciones agrarias lideradas por Unión de Uniones han convocado esta tractorada que paralizará las principales vías de la ciudad.

El sector agrario pretende marcar un antes y un después con esta manifestación delante del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el responsable de esta cartera, Luis Planas, ha evitado confrontarse con los productores y ha huido a Bruselas pese a no tener ninguna obligación comunitaria el día 21.

Las calles de Madrid con tractores

Los manifestantes procedentes de Cataluña y Aragón descansarán en Guadalajara y partirán a las 06:00 horas de la madrugada del 21. Se dirigirán hacia la N-320 hasta el Parque de Las Casillas, la N-113 hasta Paracuellos del Jarama y la M-111 hasta Barajas. Tras ello, los tractores se desplazarán por la vía de servicio de la M-14, la Avenida de la Hispanidad y accederán a la autovía A-2. Después, irán a la Avenida de América, la Avenida de Logroño, la Glorieta de Canillejas, la Calle Alcalá y la Plaza de la Independencia.

Los que llegan desde el este de España harán noche en Arganda del Rey. El 21 a las 08:00 horas, la tractorada continuará por la M-208, la M-203 hasta llegar a la Calle Pirotecnia, la Calle Aurora Boreal, la Avenida de la Democracia, la Plaza Alonso, la Calle Casalarreina, la Avenida Daroca, la M-23, la Calle de O’Donell, la Calle Alcalá y llegarán a la Plaza de la Independencia.

La comitiva más numerosa, la de Castilla-La Mancha y Andalucía, dormirá entre Torrejón de la Calzada y Parla. Estos manifestantes partirán por la M-419 hasta Fuenlabrada. Tras ello, los tractores se desplazarán por la M-506 y la M-406 hasta Leganés y llegarán a Madrid por la Vía Lusitana a través de la M-425. Los agricultores continuarán por la Calle Marcelo Usera, el Puente de la Princesa, la Glorieta de Legazpi, el Paseo de las Delicias, la Calle Bustamante, la Calle Comercio, la Avenida Menéndez Pelayo, la Calle de O’Donell, la Calle Alcalá y llegarán a la Plaza de la Independencia. Este recorrido comenzará a las 08:00 horas.

Algunos de los productores agrarios de Castilla y León dormirán en El Espinar y saldrán a las 07:00 horas de la mañana del 21. Estos tractores se dirigirán hacia la N-6 hasta Galapagar, continuarán por la M-505, la M-500, el paso elevado sobre la M-30, el Paseo de Ruperto Chapí, el Paseo de Camoens, la Calle Marqués de Urquijo, la Calle Alberto Aguilera, la Calle de Carranza, la Calle de Sagasta, la Calle de Génova, la Plaza de Colón, la Calle Armada Española, la Calle Serrano y terminarán en la Plaza de la Independencia.

Por último, el resto de los castellanoleoneses saldrán de Lozoya a las 07:00 horas y se dirigirán hacia la A-1. Estos tractores enlazarán con la Avenida de Pio XII, la Calle Príncipe de Vergara la Calle de Alcalá.

Multitud de tractores se prepararon para pasar la noche en las instalaciones de Desguaces La Torre, como se ve en este vídeo.

La tractorada que paralizará Madrid

Esta manifestación se encuadra dentro de las protestas que el sector primario lleva a cabo por todo el territorio nacional. Los profesionales del campo reivindican numerosas mejoras que van desde la reducción de las cuotas que pagan a la Seguridad Social hasta la implementación de políticas que impidan que productos extranjeros compitan en desigualdad de condiciones dentro de la Unión Europea.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, considera que el número de vehículos agrícolas que entrarán en Madrid es «una incógnita», pero prevé que se puede mover «entre los 1.000 y 2.000» tractores. Además, 100 autobuses con cientos de pasajeros agrícolas provenientes de toda España acompañarán a estos manifestantes.

El Gobierno ha prohibido a los participantes desplazarse por autovías, por lo que muchos, sobre todo los que partieron de lugares como León, se han visto obligados a pasar dos días por carreteras convencionales y nacionales. Sin embargo, un despiste administrativo puede permitir que los manifestantes tomen este tipo de carreteras en la entrada de la ciudad.

«En Madrid tenemos la posibilidad de entrar por autovía porque la Subdelegación de Gobierno no nos ha indicado que no se puede hacer. En estos momentos, esto ya no se puede cambiar porque la resolución es extemporánea, es decir, se considera que es definitiva», explicó Cortés a este medio. Por tanto, Los tractores avanzarán «por carreteras comarcales o nacionales hasta Madrid» y, después, entrarán por autovía.