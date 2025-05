China tiene un plan secreto para dominar el comercio mundial: nadie lo había visto venir y ya es tarde

China está haciendo una apuesta muy fuerte para ser la primera economía del mundo durante las próximas décadas y por ello está poniendo el foco en las megaconstrucciones. La última es el canal de Pinglu, una obra faraónica con la que quiere aumentar su dominio en el comercio mundial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva estrategia de China para ser el primer país del mundo en materia económica.

El futuro está en China y eso no hay quien lo discuta. Mientras Europa mira en el horizonte una posible crisis económica, y en Estados Unidos Donald Trump sigue tomando medidas a la desesperada para intentar volver a hacer grande a América, desde Pekín siguen en constante crecimiento económico y consolidando su posición de dominio en el comercio mundial. Y además los datos corroboran su dominio.

China es a día de hoy el mayor exportador del mundo y de febrero a marzo de 2025 estas exportaciones aumentaron nada más y nada menos que un 45,9%. Según números de 2023, exportó al mundo por valor de 3,41 billones y estos números se incrementarán en los próximos años ante el auge del coche eléctrico. A ello hay que sumar sus principales exportaciones, que son teléfonos móviles, ordenadores, circuitos integrados y los coches.

Esta posición dominante en el comercio mundial lo ha convertido en la segunda economía del mundo por volumen de PIB. Para aumentar este dominio, está haciendo una gran inversión en infraestructuras como es el canal de Pinglu, una obra faraónica que trasladará el mar a las ciudades del interior del país con el objetivo de aumentar el número de exportaciones e importaciones en el país.

El canal de Pinglu es el último gran proyecto de China que conectará 11 países asiáticos para establecer una nueva ruta de la seda. Todo con el objetivo de facilitar el transporte de mercancías a través de los barcos, medio de transporte más económico que los caminos o aviones y que puede generar un ahorro de más de 700 millones de dólares anuales.

🇨🇳 Construction site of China’s Pinglu Canal.

Once open in 2026, it will reduce the travel distance to the sea by 565km, boosting the economic development of inland southwest China. pic.twitter.com/cip2DcFDYK

— Dott. Orikron 🇵🇹 (@orikron) May 20, 2025