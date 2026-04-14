China desafía las leyes naturales con el primer vuelo con motor turbohélice de hidrógeno que llega a los 220 km/h

China ya ha puesto en el aire un avión de carga no tripulado propulsado por un motor turbohélice de hidrógeno. El gigante asiático sigue mostrando al mundo su fuerza y ya ha puesto en el aire este dron de 7,5 toneladas en un vuelo de poco más de 30 kilómetros realizado hace unos días en el aeropuerto de Zhuzhou. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta prueba hecha en China con un avión no tripulado propulsado por hidrógeno.

Mientras Estados Unidos e Israel siguen inmersos en la guerra de Irán, Europa está temorosa de las posibles represalias y en Rusia llevan años intentando ahondar en Ucrania; en China siguen evolucionando tecnológicamente camino a convertirse en la primera potencia mundial de forma indiscutible. El gigante asiático ha hecho en los últimos meses una oda a la tecnología y esto pasa por numerosos avances que además son eficientes desde el punto de vista ecológico. Es decir, mezclan tecnología y eficiencia para poner al país a la vanguardia.

El último aporte de China a la humanidad tiene que ver con el primer vuelo con motor turbohélice de hidrógeno que alcanza los 220 km/h. La primera prueba realizada ha sido un recorrido de 36 kilómetros que ha sido efectuado en 16 minutos. El principal objetivo de este avión dron, que pesa más de siete toneladas, está en la logística aérea y el transporte general. Todo ello reduciendo costes al máximo gracias al hidrógeno verde.

El avance de China con el hidrógeno

La primera prueba del vuelo de un avión de carga no tripulado de 7,5 toneladas propulsado por un motor turbohélice de hidrógeno de clase megavatio tuvo lugar en el aeropuerto de Zhunzhou, situado en la provincia de Hunan, en el centro del país. Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que se realizó un vuelo de estas características.

Según informó la Aero Engine Corporation of China, el vuelo de prueba de este avión dron tuvo un recorrido de 36 kilómetros a una media de 220 km/h durante 16 minutos. Los reportes de la AECC, el fabricante del motor, indicaron que el motor funcionó con normalidad volando a una altitud de 300 metros y además realizó todo tipo de maniobras que se solicitaron. En resumen: el primer vuelo de un avión no tripulado impulsado por hidrógeno fue un éxito.

«Expertos de la AECC destacaron que el exitoso primer vuelo pone de manifiesto que China ha establecido una cadena tecnológica completa para motores de aviación propulsados ​​por hidrógeno, abarcando desde los componentes básicos hasta la integración total del motor», informó el periódico News CGTN, en un especial dedicado en su página web.

Según avisan los expertos consultados por este medio, a medida que baje el coste de la producción de hidrógeno verde, se podrán ver más motores de aviación de hidrógeno. Esto supondrá un avance desde el punto de vista económico y de seguridad energética.

China ha puesto el foco en los vuelos a motor no tripulables impulsados por hidrógeno para destinarlos a las labores de logística y de transporte en general. Esto permitirá abaratar costes una vez se disminuyan los costes de producción de mantener este combustible. Y es que los aviones propulsados por hidrógeno parecen ser el futuro de la aviación sostenible. China también va unos pasos por delante en este sentido.