La compañía Airbus ha anunciado este martes, 14 de abril, que la española Amparo Moraleda se convertirá en la nueva presidenta global del grupo Airbus, y empezará a ejercer este cargo a partir del 1 de octubre.

De esta forma, Amparo Moraleda será la primera presidenta española en la historia de Airbus, y se transforma así en el primer ejecutivo en llegar al máximo puesto de responsabilidad del gigante aeronáutico que no es francés ni alemán.

Moraleda ha señalado que su compromiso con la empresa y sus accionistas «es total». «Trabajaré en estrecha colaboración con mis compañeros del consejo y el equipo directivo para garantizar que Airbus esté bien preparada para afrontar los numerosos retos y oportunidades derivados de los rápidos cambios en nuestro entorno global», ha declarado.

La madrileña Amparo Moraleda tiene una amplía experiencia en empresas de distintos sectores. Así, Moraleda de 1998 a 2000, fue Directora General de INSA (filial de IBM ), mientras que de 1995 a 1997, fue Directora de Recursos Humanos para EMEA en IBM Global Services y, de 1988 a 1995, ocupó diversos cargos profesionales y directivos en IBM España. Posteriormente, ha sido presidenta de IBM España y Portugal entre 2001 y 2009.

Después fue Directora de Operaciones de la División Internacional de Iberdrola SA entre 2009 y 2012, para luego ser consejera de Airbus, Vodafone y AP Moller Maersk. Asimismo, también fue vicepresidenta de CaixaBank entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Desde 2015 en el consejo de administración de Airbus

En concreto, la empresaria lleva desde 2015 en el consejo de administración de Airbus, empresa de la que será presidenta a partir del próximo octubre.

Moraleda es ingeniera industrial por la ICAI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial) de Madrid y PDG por el IESE Business School de Madrid.

Por tanto, Moraleda reemplaza en el cargo a René Obermann, que ha sido presidente del gigante europeo de la aviación, Airbus, desde el pasado 2020. Esta decisión también se debe a que esta previsto que en mayo de 2027, Obermann ocupe la presidencia de SAP, por lo que ha comunicado al consejo su decisión de no presentarse a la reelección como consejero en la junta general de acccionistas de 2027.

La compañía alemana SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung) es una de las compañías de empresa de software más grande de Europa y una de las principales productoras de software de gestión empresarial a nivel mundial

Junta general de accionistas

Además, esta decisión se ha tomado en la junta de accionistas de Airbus que ha tenido lugar en Ámsterdam este martes.