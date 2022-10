El chaleco del outlet de Pedro del Hierro que no te vas a quitar en todo el otoño

Los chalecos son un complemento perfecto para cualquier época del año, muy especialmente cuando llega el otoño ya que al combinarse con camisas o jerséis se pueden conseguir infinidad de looks y no pasar nada de frío, que es el objetivo. Hoy te mostramos un chaleco del outlet de Pedro del Hierro que te va a gustar tanto que no te lo querrás quitar en toda la temporada otoño-invierno… ¡y está a mitad de precio!.

Pedro del Hierro es una firma de moda española que está situada en la alta costura y fue creada en 1974 por el diseñador que le da nombre, una marca que en 1989 pasó a formar parte del grupo Tendam, en el que también están otras como Cortefiel, Springfield o Women’s Secret. Es una firma elegante y con estilo que cuida cada detalle y elige con delicadeza los tejidos para ofrecer al público la mejor calidad en todos sus productos.

El chaleco del outlet de Pedro del Hierro que está a mitad de precio

Se trata del Chaleco PDH, un bonito chaleco con el que protegerte del frío durante todos los meses que duren las bajas temperaturas y que te ofrecerá además posibilidades infinitas a la hora de combinarlo con otras prendas y lograr así diferentes looks. Actualmente está en el outlet de la firma con un espectacular 50% de descuento que deja su precio final en tan sólo 49,99€, un chollazo que no es habitual encontrar.

Este chaleco del outlet de Pedro del Hierro está disponible en dos colores (navy, beige), y es una prenda confeccionada en nylon de gran calidad que lo convierte en resistente y duradero, siempre y cuando lo trates bien y te preocupes por su limpieza y cuidados. Puedes encontrarlo en las tallas que van de la S a la XXL.

El chaleco tiene detalles tan interesantes como patch en el pecho con el logo personalizado o tira interior de la cremallera también personalizada con el logo. De tipo acolchado, tiene dos bolsillos laterales sin cierre a los lados, y en la parte del cuello una protección especial para que no entre el frío por ahí.

Si este otoño quieres lucir una prenda de lujo y calidad que llame la atención en todos tus looks al tiempo que te protege del frío, sin duda este chaleco del outlet de Pedro del Hierro será una prenda ideal para ti, y con el descuentazo que lo deja a mitad de precio sería de locos dejar pasar la oportunidad.