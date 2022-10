La cesta de Navidad más cara de España ha vuelto: esto es todo lo que incluye

Estamos a punto de entrar en el mes de noviembre y eso significa cosas como que el ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey volverá a nuestras vidas y todo empezará a tener un olor a Navidad que irá creciendo día a día hasta que llegue la fecha. Hoy te contamos cuál es la cesta de Navidad más cara de España, una que te puedes llevar por una pequeñísima cantidad de dinero en comparación con su valor y en la que puedes llevarte cosas como un apartamento, entre otros premios.

Las cestas navideñas son un clásico por estas fechas, el momento ideal para empezar a encargar las que puedas necesitar para que el tiempo no se te eche encima, ya sea comprar una ya hecha como configurar la tuya propia. Es el típico regalo navideño, e incluso hay muchos establecimientos que venden participaciones para que por una pequeña cantidad puedas llevarte una cesta muy interesante, en muchos casos con premios que van mucho más allá de los dulces navideños que se suelen incluir en ellas.

Esta es la cesta de Navidad más cara de España

El restaurante ‘El Paisano’ es el responsable de la que es la cesta de Navidad más cara de España, al menos hasta la fecha. Una cesta en la que por únicamente 8 euros que pagues al comprar tu participación te puedes ganar una cesta con premios que están valorados en 700.000. Sí, casi un millón de euros en premios por haberte gastado menos de 10, una auténtica pasada que resulta más alucinante cuando descubres los premios que forman parte de la cesta.

Ubicado entre Sevilla y Cádiz, en este restaurante se encuentra la cesta más espectacular y cara de nuestro país, y pasando por sus instalaciones podrás comprar tu participación. Esta es la casi interminable lista de premios que forman parte de la cesta.