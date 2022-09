La subida de los precios de los alimentos ha provocado que los españoles tiren de ahorro para evitar vaciar sus bolsillos cada vez que van al supermercado. Hasta tal punto, que ya consumen menos alimentos básicos como la carne, las patatas, el arroz o el aceite, que ha experimentado un desplome de hasta el 30% en sus ventas en el mes de julio, en lo que va de año. Una caída de la demanda que no ha provocado que el precio de estos productos se contenga, ya que los costes tanto para el sector primario -agricultura y ganadería- como para el secundario -industria alimentaria- se han disparado con motivo de la crisis energética.

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el consumo alimentario en los hogares por comunidades autónomas, que hacen referencia al mes de julio, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania los españoles han reducido el consumo alimentario per cápita, pasando del 53,20 en marzo al 51,10 en julio. El motivo principal de la caída de las ventas en los supermercados se debe al impacto de la inflación en los bolsillos de los españoles.

Una caída de las ventas que incide sobre todo en producto básicos como la carne, las patatas, el aceite, el pan, la leche y el queso. Alimentos que, además, son claves para mantener una dieta sana y equilibrada, pero que con la inflación han pasado de ser artículos de primera necesidad a artículos de lujo en los hogares españoles.

En concreto, el consumo per cápita de carne, según los datos citados anteriormente, ha pasado de 3,55 en enero a 2,84 en el mes de julio sal ver inflado su precio. En tan sólo siete meses se ha disparado más de un 20% hasta situarse en julio cerca de los 8 euros el kilo. Un encarecimiento que ha incidido en el gasto per cápita que también ha caído hasta situarse en 22,60, lejos de los 25,54 con los que inicio el año.

Caída del consumo de patatas

Otro de los alimentos que no falta en la cesta de la compra de los españoles son las patatas, que además es uno producto con el que se elabora gran parte de los platos típicos de la cocina española. Este tubérculo tiene fama de barato y versátil en la cocina pero en los últimos meses, por el impacto de la inflación, ha registrado precios no vistos hasta la fecha en los supermercados hasta superar 1 euro el kilo. Una situación que ha provocado que el consumo per cápita pase de 2,35 en enero a 2,15 en julio.

El aceite -incluyendo los distintos tipos que llenan los lineales de los supermercados- también ha experimentado una caída de sus ventas, según los últimos datos disponibles del análisis mensual que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este producto ha pasado de registras un consumo per cápita en enero de 0,90 a un 0,71 en el mes de julio, esto es un 21% menos que al inicio del año, por el aumento de los precios que en algunos casos se han triplicado.

Impacto de la inflación

La subida de los precios de los alimentos y de la electricidad provocó que en el mes de julio el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situara en el 10,8% en tasa anual, marcando su nivel más alto desde septiembre de 1984, según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).