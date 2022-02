Cepsa ha lanzado su nueva gama de lubricantes y fluidos XTAR para vehículos híbridos y eléctricos. La compañía ha desarrollado una amplia variedad de productos para satisfacer los nuevos requerimientos de este tipo de vehículos, diseñados para asegurar su protección y prolongar el buen rendimiento de sus mecanismos, según un comunicado de la petrolera de este miércoles.

El negocio de Lubricantes de Cepsa, junto con el Centro de Investigación de la compañía, ha diseñado una gama de productos que favorecen una menor fricción en el motor, lo que permite reducir el consumo de combustible, las emisiones de CO2, y la emisión de otros gases y partículas contaminantes (en el caso de los vehículos híbridos).

Niurka Sancho, directora de Lubricantes de Cepsa, ha destacado que «en Cepsa apostamos por la movilidad sostenible y la impulsamos desde muy diversos ámbitos. En esta ocasión, mediante el desarrollo de lubricantes y fluidos avanzados que, gracias a nuestra capacidad técnica y de innovación, además de cubrir todas las necesidades de los vehículos híbridos y eléctricos, logran reducir de manera significativa su impacto ambiental».

Esta nueva gama de productos es considerada de elevada durabilidad, lo que permite reducir la generación de residuos y contribuye a incrementar el ciclo de vida de los productos, según la empresa. Cepsa lleva años apostando por la sostenibilidad a través de distintas iniciativas, como la utilización de envases con un 30% de plástico reciclado, la sustitución de los bidones por contenedores IBC reutilizables, o la optimización de la logística de distribución, que permite reducir la huella de carbono de su transporte.

Este nuevo avance de Cepsa en este campo se enmarca en al trabajo que está realizando la petrolera para dar un giro verde a todos sus negocios y convertirse en un referente de la transición energética, en el que las energías renovables y las soluciones para la movilidad sostenible tendrán un papel protagonista.

Giro verde

La compañía cuenta con una importante alianza con Endesa, pionera entre dos actores energéticos tan relevantes, que facilitará a los clientes de vehículo eléctrico de España y Portugal el uso tanto de la red pública que Endesa X ya tiene desplegada, y que continuará ampliando en todas las tecnologías, como de la nueva red de recarga ultrarrápida que Cepsa comenzará a desplegar este año 2022.

Ambas empresas trabajan con el objetivo de desarrollar la que será la mayor red de recarga ultrarrápida de España y Portugal en carretera (on the go), con cargadores que permitan a los clientes recargar el 80% de la batería de sus vehículos eléctricos en aproximadamente 10 minutos.