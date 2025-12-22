CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE advierte de que España está a punto de perder una oportunidad industrial histórica ligada a la descarbonización por la falta de inversión suficiente en redes eléctricas. Así, los empresarios madrileños destacan que, frente a una industria preparada para acometer la transformación, el actual marco regulatorio no ofrece las condiciones necesarias para garantizar las inversiones en redes, poniendo en peligro proyectos industriales estratégicos, empleos e inversiones presentes y futuras.

España mantiene el 87% de los nudos saturados y sólo concede una de cada diez solicitudes de acceso, mientras otros países avanzan. En este contexto, CEIM muestra su preocupación ante la propuesta de la CNMC de fijar una tasa de retribución del 6,58% para las redes eléctricas en los próximos seis años, claramente inferior a la de los países de nuestro entorno, como Reino Unido (8%) y Portugal (7,4%) y a la de otros sectores regulados en España, además de contemplar un recorte del 37% en los gastos de operación y mantenimiento.

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha destacado que «no podemos seguir siendo la excepción de Europa». «Es incoherente la falta de homogeneidad en los criterios de retribución en redes eléctricas. Una vez más, la normativa está penalizando la competitividad de las empresas españolas», ha señalado.

La situación de Madrid según CEIM

En el caso concreto de Madrid, resulta muy relevante que la saturación en más del 80% de los nodos eléctricos, no solo está obstaculizando desarrollos industriales, sino también proyectos urbanísticos clave para las crecientes necesidades de movilidad y de aumento de la población de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, en lo relativo a los centros de datos, los empresarios madrileños destacan que la falta de más del 70% de la potencia eléctrica necesaria para atender estas infraestructuras penaliza directamente la competitividad de la región frente a otros países europeos.

«Madrid es un polo industrial, tecnológico y logístico de primer nivel. Sin redes eléctricas suficientes, estas inversiones se irán a otros países», ha advertido el presidente de CEIM. «La respuesta del Gobierno central es clave para impulsar la economía, atraer inversión europea y consolidar a España y a Madrid como destino industrial estratégico».

Por todo ello, CEIM solicita a la CNMC que reaccione ante la situación crítica de la industria y el reto de la vivienda estableciendo un marco retributivo que garantice las inversiones necesarias en redes eléctricas, equiparando al menos las condiciones a las de Portugal, para no dejar a España atrás en la carrera industrial.