Caos en el Gobierno: Robles entierra el optimismo de Ribera y dice que el invierno será «complicado y duro»

El Gobierno ha entrado en caos a cuenta de las previsiones de la posible crisis energética que amenaza a España este invierno. Así, mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se empeña en mantener el optimismo y en asegurar que no hay riesgo de corte de suministro, la titular de Defensa, Margarita Robles, la contradice y advierte de que «el invierno va a ser durísimo».

Robles se refiere al conjunto de Europa por la posibilidad de cortes de gas por parte de Vladimir Putin como forma de chantaje a la UE en la guerra de Ucrania. Pero incluye a España en esas previsiones de un invierno muy complicado, ya que lo liga con el decreto de ahorro energético que se votará el jueves en el Congreso.

«Creo que no somos muy conscientes de que el invierno va a ser durísimo, Putin ya lo está haciendo, pero va a usar los cortes de suministro de gas. En este momento Putin no puede ganar esta batalla y nos tenemos que preparar», ha explicado en una entrevista con TVE, para añadir inmediatamente después que «no concibe» la posibilidad de que el decretazo energético no salga adelante con el apoyo de todos los partidos porque es un compromiso con la UE que hay que cumplir.

Por el contrario, Ribera se empeña en el argumento oficial de que lo van a pasar mal otros países europeos pero no España, donde el suministro de luz y gas está garantizado gracias a las medidas del Gobierno: «»Las cartillas de racionamiento (energético), desgraciadamente, pueden llegar a ser una realidad en países tan importantes como son Alemania o Austria en este próximo invierno. No en nuestro caso».

Estas contradicciones se reflejan en otras muchas acciones del Gobierno, empezando por el propio decretazo: su texto asegura que en España no va a haber problemas de suministro de gas, pero a la vez impone medidas de ahorro energético por si los hubiera. La explicación oficial es que lo exige la Comisión Europea, lo cual es cierto. Pero, además, Bruselas ha pedido planes de contingencia que deben remitirse en septiembre, en los que España deberá suministrar gas a los países con cortes de suministro, y esa obligación supone el principal riesgo para el abastecimiento nacional (si no queda suficiente gas para atender la demanda interna).

En esta línea, OKDIARIO ha desvelado que el Gobierno está buscando fórmulas legales para imponer restricciones energéticas (como la temperatura del aire acondicionado o la calefacción) a los hogares, y no sólo a comercios y hostelería, de cara al invierno. Unas restricciones que no serían necesarias si efectivamente el suministro estuviera garantizado.

En lo que sí coinciden las dos ministras, pese a sus contradicciones, es en la necesidad de que se apruebe el decretazo de ahorro energético en el Congreso. Asimismo, Ribera ha reconocido que los precios de la luz van a seguir siendo muy altos a pesar de presumir de las medidas del Gobierno para rebajarlos: los recortes de impuestos (que no supresión) o el famoso tope al gas, que ha fracasado en su objetivo de hacer bajar el recibo eléctrico.