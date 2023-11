Cambios inesperados llegan al IRPF y te van a afectar: todo lo que va a pasar

Aunque todavía nos encontramos a poco más de un mes para dar por concluido este año 2023, es muy importante que los contribuyentes estén al tanto de un cambio significativo que impactará directamente en los ingresos exentos de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la próxima Declaración de la Renta correspondiente al próximo ejercicio fiscal. Este cambio, derivado de la modificación de la Ley 21/2022 en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, eleva el límite exento de tributación de 14.000 a 15.000 euros.

Límite para pagar IRPF

Esta actualización legal, que ha entrado en vigor para el ejercicio fiscal del año 2023, implica que si los ingresos de un trabajador se sitúan por debajo de los 15.000 euros, no estará sujeto al pago del IRPF, ya sea a través de retenciones en nómina o como resultado de la declaración anual.

A pesar de que este aumento de 1.000 euros en el límite exento no afectó a la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio del año 2022 presentada este año, será aplicable en la próxima declaración que se realizará en la primavera del año 2024, referente al ejercicio fiscal 2023. Es muy importante subrayar que este cambio impacta especialmente a los trabajadores con dos o más pagadores, siempre y cuando el segundo pagador supere la cifra de 1.500 euros.

En virtud de esta modificación, aquellos contribuyentes que se encuentren en esta categoría van a estar obligados a presentar la declaración cuando sus ingresos superen los 15.000 euros, un aumento respecto al límite anterior de 14.000 euros. No obstante, es importante tener en cuenta que los trabajadores cuyo segundo pagador no supere la cantidad de 1.500 euros estarán sujetos al límite general establecido por la Agencia Tributaria, que asciende a 22.000 euros anuales. Es relevante señalar que, aunque no superen el nuevo límite de 15.000 euros, aquellos empleados que hayan trabajado para dos o más empresas están legalmente obligados a presentar el borrador de la declaración.

Este cambio normativo asegura que un trabajador que haya percibido el Salario Mínimo Interprofesional, que está fijado en 15.120 euros anuales en 14 pagas para el año 2023, prácticamente esté exento de tributar por el IRPF.

Otros límites de Hacienda

Además de los trabajadores con dos o más pagadores, existen otras situaciones en las cuales Hacienda establece el límite de los 15.000 euros:

Pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos: En estos casos, si los ingresos superan los 15.000 euros, será obligatorio presentar la declaración de la renta.

En estos casos, si los ingresos superan los 15.000 euros, será obligatorio presentar la declaración de la renta. Rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención: Los contribuyentes que perciban este tipo de rendimientos y superen el límite de 15.000 euros estarán obligados a realizar la declaración correspondiente.

Los contribuyentes que perciban este tipo de rendimientos y superen el límite de 15.000 euros estarán obligados a realizar la declaración correspondiente. Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV): Aquellos que reciban el IMV y superen los 15.000 euros en ingresos deberán presentar la declaración de la renta.

Aquellos que reciban el IMV y superen los 15.000 euros en ingresos deberán presentar la declaración de la renta. Contribuyentes con rendimientos íntegros de capital mobiliario y ganancias patrimoniales: Si estos rendimientos superan los 1.600 euros anuales, el límite de los 15.000 euros se aplica.

Si estos rendimientos superan los 1.600 euros anuales, el límite de los 15.000 euros se aplica. Contribuyentes con rentas inmobiliarias, rendimientos de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y otras ganancias patrimoniales de ayudas públicas: En estos casos, si los ingresos superan los 1.000 euros, el límite de los 15.000 euros se convierte en obligatorio para presentar la declaración de la renta.

En resumen, la subida del límite exento del IRPF a 15.000 euros impacta de forma directa en la obligación de presentar la declaración de la renta para aquellos contribuyentes que cumplen ciertos criterios, garantizando una mayor transparencia y claridad en el tratamiento fiscal de los ingresos. Este cambio, que entró en vigor en el ejercicio fiscal 2023, tiene como objetivo adaptar la normativa tributaria a las dinámicas cambiantes de la economía y las estructuras laborales. Es esencial que los contribuyentes estén al tanto de estas modificaciones para cumplir con sus obligaciones fiscales de manera adecuada y evitar posibles sanciones.