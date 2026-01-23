Cambiar el seguro de hogar del banco por uno no vinculado puede ahorrar hasta 300€ al año

Contratar el seguro de hogar vinculado a la hipoteca es una práctica habitual en España, tanto por creer que es inherente al crédito hipotecario como porque al hacerlo se obtiene una bonificación en el tipo de interés. Sin embargo, tanto el Banco de España como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten de la importancia de «hacer cálculos, comparar en euros no porcentajes» y estudiar cada caso, porque el ahorro de intereses puede no compensar el precio del seguro. Además de la conveniencia de revisarlo de forma periódica.

En este sentido, desde la OCU recuerdan que el seguro del banco suele implicar «una prima casi siempre más alta» y aunque la entidad lo exija como condición de la hipoteca, el cliente puede cambiarlo y contratarlo con la compañía que prefiera. Además, otro factor importante es que a medida que pasan los años el capital disminuye y el ahorro en intereses derivado de la bonificación es cada vez menor; mientras el seguro sigue cobrando su prima, que suele encarecerse cada año.

A estas recomendaciones de ambos organismos se suman los contundentes datos obtenidos por un estudio de la insurtech Tuio. Más del 70% (73,6%) entre cerca de mil consultas realizadas podría ahorrar dinero, hasta 300 euros, cambiando el seguro de hogar vinculado al crédito hipotecario a otra entidad aseguradora.

Los cálculos para estas cifras se han realizado partiendo del perfil más habitual, que es el de un propietario de piso con 22 años de hipoteca pendiente y un tipo de interés cercano al 2,7% sin vinculación.

Jorge Moscat, director de Growth de Tuio, recuerda que «desde 2019 la ley ampara estos cambios y que las entidades bancarias no pueden imponer sus seguros; no pueden cobrar comisiones por analizarlas y, sobre todo, el cambio de seguro no puede empeorar las condiciones del préstamo».

4.500€ de ahorro en el total de la hipoteca

Según los datos obtenidos por el departamento de análisis de Tuio, la prima media del seguro del banco se sitúa en 415,88 euros anuales, frente a los 128,90 euros de media en seguros de hogar alternativos, como en Tuio; lo que supone un ahorro anual de casi 300 euros (286,98 euros). Esto significa que, a lo largo de la vida restante de la hipoteca, el ahorro total medio asciende a 4.436 euros.

Desde Tuio insisten en la recomendación de la OCU y el Banco de España de «hacer cálculos y tener en cuenta los euros y no los porcentajes» y recuerdan que en su página web disponen de una calculadora de hipotecas que permite cuantificar el posible ahorro para cada caso. En este sentido insisten en que casi el 40% de los potenciales clientes (38,3%) que cambian de aseguradora podría ahorrar más de 200 euros al año.

En un contexto de subidas recurrentes en el ramo del hogar, con incrementos anuales de entre el 8% y el 10%, el precio del seguro puede llegar a duplicarse en menos de una década, mientras que la ventaja financiera de la bonificación se reduce progresivamente.