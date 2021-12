La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha rizado el rizo este jueves y ha negado que el Gobierno haya subido los impuestos a los españoles durante 2020, como ha rubricado la OCDE en un informe publicado el lunes. Según esta institución, España es el país del mundo desarrollado donde más ha crecido la presión fiscal en 2020, un 1,9%, medido en términos de impuestos y cotizaciones pagadas sobre el conjunto total de la economía. Calviño ha asegurado que «no es verdad, lo que hemos hecho es evitar que se hunda la recaudación fiscal en tiempos de crisis».

«Yo también he visto ese titular estos días sobre que España había subido la presión fiscal pero no es verdad. Lo que ha sucedido es que no se ha hundido la recaudación fiscal durante la crisis», ha señalado Calviño en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

«Gracias a todos los instrumentos que hemos puesto en marcha durante la pandemia como los créditos ICO o los ERTE o las ayudas directas a las empresas y a las autónomos hemos conseguido que no se hundieran la recaudación fiscal ni el empleo. Eso es lo que ha sucedido y eso es una buena noticia porque implica que tenemos una recuperación más sólida», ha señalado.

La interpretación de Calviño contrasta con la de la OCDE, que sitúa a España como el país industrializado donde más ha crecido la presión fiscal, alcanzando al cierre de 2020 un 36,6% del PIB. Son casi dos puntos más que el año 2019 y superior también a la media de las naciones que forman la OCDE, 33,5% del PIB.

Mayor esfuerzo fiscal

A este dato hay que añadir que el poder adquisitivo de los españoles ha decrecido en 2020, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), más que en los países de nuestro entorno. El PIB per cápita de los españoles ha bajado hasta los 38.442 dólares, frente a los más de 42.600 dólares de cierre de 2019, fruto evidentemente de la estrepitosa caída del PIB nacional en 2020 -casi un 11%, el mayor de una economía industrializada-.

La suma de un incremento de los impuestos y de las cotizaciones pagadas, y de una rebaja del PIB per cápita de los ciudadanos implica un mayor esfuerzo fiscal por parte de los españoles para hacer frente a esa subida de las tasas decretada por el Gobierno en 2020, y que ha continuado en 2021 con las tasas Tobin y Google, y la subida de dos puntos de las primas de los seguros, hasta el 8%.

Esa subida de impuestos, y la de la inflación, va a permitir que este año se supere el nivel de recaudación presupuestado, según el Gobierno. Calviño ha defendido que el PIB crecerá una media del 5% en los tres próximos años y eso es «una recuperación robusta», ha señalado. «Eso es más importante que un rebote puntual», ha insistido, en referencia a la peor evolución del PIB este 2021 sobre lo previsto.