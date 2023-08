Caixabank lanza una advertencia sobre demoras inesperadas en los pagos de Hacienda

Hacienda siempre vigila los movimientos de los ciudadanos, por ejemplo en sus cobros y pagos en las cuentas bancarias o mediante la declaración de la renta, y aunque se suela pensar que es siempre para cobrar, en ocasiones también es para pagar a los contribuyentes, por diferentes motivos. Te contamos la advertencia de CaixaBank sobre los pagos de Hacienda que se están demorando, una situación que está empezando a poner de los nervios a muchos de los ciudadanos que están afectados… ¡toma nota!.

¿Por qué hay retrasos de Hacienda al pagar la renta?

El plazo para presentar la declaración de la renta finalizó el pasado 30 de junio pero ni mucho menos el tema desaparece de las preocupaciones de los contribuyentes cuando pasa esa fecha, ya que muchos tienen que pagar durante meses lo que les ha salido a pagar, y otros esperan con ganas lo que les toca cobrar. Son muchos los interrogantes en torno a la renta, tanto durante el tiempo que el plazo está abierto para presentarla como cuando está cerrado, como por ejemplo cuándo se va a recibir la devolución de la renta por parte de la Agencia Tributaria.

Lo más habitual cuando la declaración de la renta sale a devolver es que en tan sólo unos días ya recibas el importe, sobre todo si la presentas en los primeros días, ya que suele haber menos declaraciones y la Agencia Tributaria las gestiona más rápido. Sin embargo, también sucede que a estas alturas, casi dos meses después de cerrarse el plazo de presentaciones, muchas personas aún no han recibido sus devoluciones, algo que siempre resulta preocupante para quien sufre esos retrasos en los pagos de Hacienda.

Es importante destacar que CaixaBank ha recordado que la Agencia Tributaria tiene un plazo de 6 meses para ingresar las devoluciones de la renta a quienes corresponda, por lo que quienes la presentaron dentro de plazo antes del 30 de junio podrán recibirla hasta el 31 de diciembre. En el caso de no hacerlo, Hacienda tendría que añadir a la cuantía de la devolución el importe de los intereses de demora en función del tiempo que se ha retrasado en hacerlo. En el caso de haber presentado la renta fuera de plazo se tendrían que contar igualmente 6 meses desde la fecha de presentación.

Aunque Hacienda asume que tiene que pagar intereses cuando se demora en el pago de las devoluciones de la renta, no se responsabiliza de la demora cuando el motivo es que la renta no se cumplimentó correctamente y hay datos erróneos, como que la cuenta bancaria establecida en la declaración no esté ya operativa.

¿Cómo saber el estado de la renta?

Si todavía no has recibido tu devolución, accede a través de la página web de la Agencia Tributaria o de la aplicación App-AEAT. Tras acceder a los servicios de ‘Renta 2022’, se debe hacer clic sobre ‘Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta Web), y ahí podrás consultar el estado.