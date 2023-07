La Caixa asegura que no pidió a Citi retener al candidato a consejero delegado de Naturgy

Un portavoz de Criteria Caixa (el holding de La Caixa titular del 26,7% de Naturgy) asegura que no hizo ninguna petición a Citi para frenar el nombramiento de Ignacio Gutiérrez Orrantia como consejero delegado de Naturgy, tal como informa este miércoles OKDIARIO.

Este portavoz explica que no iban a boicotear un nombramiento que habían consensuado con los fondos presentes en el capital de la gasista. Respecto al comunicado emitido por Criteria Caixa el lunes, explica que no trataba de frenar el nombramiento, sino de dejar claro que la creación de la figura del consejero delegado no iba a suponer un menoscabo de los poderes de Reynés.

Criteria Caixa siempre ha defendido que su actuación está al servicio de mantener el proyecto industrial de una empresa estratégica para España como es Naturgy y su españolidad. En consecuencia, todas sus actuaciones van encaminadas en este sentido en una compañía donde fondos de inversión internacionales tienen una posición muy relevante: CVC y GIP poseen un 20% del capital cada uno, mientras que el australiano IFM posee un 14% tras la opa de 2021 y sus compras posteriores.