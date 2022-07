Si deseas poder vivir unas vacaciones completas en las que no te falte de nada, debes elegir correctamente todos los accesorios y complementos que vas a llevar a la playa o a la piscina. En concreto, no te puede faltar la bolsa para la playa de Decathlon que está arrasando este verano y que seguro que se va a convertir en la favorita de toda la familia ya que en ella cabe de todo, tiene un diseño muy bonito y además cuenta con un precio rebajado que hace imposible que no quieras ir a por ella.

La bolsa de playa esencial de Decathlon

Te presentamos el bolso de natación de la firma Nabaji que tiene capacida para 27 litros y que cuenta con un bonito y acertado color turquesa. Un bolso que ya se ha convertido en el más vendido de Decathlon este verano dado que además su precio apenas llega a los 20 euros.

Un bolso con diseño rallado que tiene cuatro compartimentos, de modo que dentro vas a poder todo aquello que requieres o necesitas para ir a la playa. El primero de ellos es lateral y no tiene cierre, luego está el principal que tiene cierre imantado y que es perfecto para que guardes por ejemplo la toalla y lo esencial al llegar a la playa (protector, sombrero, gafas de sol, etc…).

El tercer compartimento es una bolsa interna que es desmontable, de modo que vamos a tener dos bolsos por uno y que además es impermeable, y por último tienes un bolsillo interno en el otro lateral que tiene cremallera y que te servirá para guardar tus objetos personales o quizás las zapatillas o chanclas que llevas en la playa.

Como ves una de las bolsas o bolsos más completos para llevarlo a la playa o a la piscina y que tiene una dimensiones de 45 cm de altura X 35 cm de anchura y una profundidad de 28 cm.

Hecha de poliéster 100% podemos lavarla sin problema en la lavadora ya que además tiene esa segunda bolsa que como decimos, se puede separar y con ello que las podamos dejar como nuevas sin problema tras una jornada o un fin de semana en la playa.

Con una garantía de 3 años, es la bolsa de playa que todo el mundo quiere este verano, de modo que no la dejes escapar. Por 19,99 euros, tendrás una bolsa de alta calidad que vas a poder llenar con todo lo necesario para disfrutar tus vacaciones en la playa al máximo.