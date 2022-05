Belarra planea eliminar 72.500 plazas de residencias de ancianos, el 19% del total

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezado por Ione Belarra (Podemos), va a presentar un nuevo modelo para el sector de la Dependencia. En concreto, plantea limitar las plazas en las residencias de ancianos a 120 en grandes ciudades, a 90 en poblaciones de densidad media y a 75 plazas en centros rurales, según explican a OKDIARIO desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED).

La patronal estima que esto supondrá el cierre de 72.500 plazas, que representan el 18,8% del total en España y el 25% de las residencias privadas. «Van a tener que cerrar por no van a tener viabilidad económica y por la imposibilidad manifiesta de cumplir lo que marca el proyecto», asegura el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

Estas medidas las recoge la propuesta del modelo de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), que Belarra presentará este miércoles al Comité territorial de las Comunidades Autónomas para su votación.

A este cierre masivo, hay que sumar el déficit que ya presenta el sector de las residencias de ancianos y centros de día. Actualmente, hay una carencia de 75.000 plazas en España y la cifra seguirá incrementándose en los próximos años debido a que la población cada vez está más envejecida.

Negociaciones

La FED asegura que las negociaciones entre las asociaciones del sector de la dependencia y el Gobierno comenzaron hace meses para tratar de conseguir un sistema de acreditación de mínimos. «Recientemente se ha cerrado el tercer borrador y estamos totalmente en contra», dice Fernández-Cid.

En su opinión, «esta medida es totalmente inviable, pero lo peor de todo es que no se basan en ningún criterio para establecer este número». En este sentido, añade que «lo lógico es que esta propuesta llevara pareja una memoria económica que valore el coste de todos esos cambios que pretenden implementar».

La patronal defiende que la idea inicial era crear un sistema de acreditación básico que uniese la multitud de normativas que hay en este país -una por cada comunidad autónoma-. «Especialmente con todo lo que ha pasado durante la pandemia, donde nos encontramos con protocolos tan dispares», apunta Fernández-Cid. «Pero lejos de quedarse en un sistema de acreditación de mínimos se han ido a un sistema de acreditación de máximos. A una verdadera revolución del sistema de cuidados».

Sin embargo, la primera propuesta de Belarra era aún peor. La ministra pretendía poner un límite de 50 plazas en las residencias de ancianos.

Sanidad publica vs. residencias

Para concluir, Fernández-Cid recalca: «La emergencia no está en las residencias, sino en el sistema público de salud. Si una residencia tiene una persona mayor que necesita hospitalización y no se le facilita -como pasó en plena pandemia- el problema no es de las residencias».

Entonces, «si falla la sanidad pública, ¿por qué nos tenemos que reformar radicalmente nosotros?», pregunta. En este sentido, la FED matiza que en el país hay unas 158.000 camas de hospital; mientras que las residenciales y de centros de días superan las 385.000 plazas. Con estes datos, se pone de manifiesto las carencias de la sanidad pública.

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) está compuesta por organizaciones que abarca todo el elenco de operadores de atención a la dependencia: centros residenciales, centros de día/ noche, servicios de ayuda a domicilio y servicios de tele-asistencia. Con la suma de todos sus miembros representa: 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de Tele-asistencia.