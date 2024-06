Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha asegurado este lunes en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y al que ha acudido OKDIARIO que no le «preocupa que durante unos meses la subgobernadora ocupe» el primer puesto en el Banco de España. Las razones que esgrime se basan en que el organismo español vota en pocas ocasiones en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y que, cuando lo hace, no disiente del consenso.

Es decir, el vicepresidente del BCE no considera que el vacío de poder en el Banco de España vaya a tener un impacto significativo en sus tareas cotidianas y asegura que Margarita Delgado -quien es subgobernadora y se ha quedado al frente de la institución- está plenamente preparada para gestionar durante el tiempo necesario.

Eso sí, De Guindos insiste en que «para hacer frente» a la situación del banco central es necesario que el sucesor de Pablo Hernández de Cos sea alguien «con experiencia y con prestigio en ámbitos económicos, financieros y bancarios».

En cuanto al posible nombramiento de Martínez Parera, actual vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como sucesora del antiguo gobernador, De Guindos no ha querido hacer ninguna declaración al ser preguntado por OKDIARIO.

El BCE y la situación del Banco de España

Para De Guindos, Margarita Delgado «es una persona de reconocido prestigio», algo que provoca que no haya prisa para nombrar un nuevo gobernador en la institución.

En cuanto a la pérdida temporal del voto del Banco de España en el SEBC por el vacío de poder, el responsable de la política monetaria del BCE asegura que «si hay o no hay voto, tampoco es fundamental, porque vota muy pocas veces».

«Pocas veces damos nuestra opinión y, cuando la damos, es más o menos por donde va el viento del consenso», afirma. «Vamos a tener un consejo de política monetaria en el mes de julio y los otros consejos que tenemos van a ser de otra cosa como, por ejemplo, de dinámica interna. Eso no me preocupa».

Sin embargo, De Guindos insiste en que es necesario el «consenso» a la hora de decidir el sucesor de De Cos. «Eso es lo que defiendo, no ya desde el punto de vista del BCE, sino como una persona con responsabilidades al respecto. Yo he llegado a acuerdos con la oposición. Creo que esas cosas son buenas», ha insistido.

Montserrat Martínez Parera

Tal y como ha adelantado OKDIARIO, Montserrat Martínez Parera dejará la vicepresidencia de la CNMV para convertirse en la primera mujer en ser gobernadora del Banco de España. La relación entre ella y el actual ministro de Economía es excelente, y hace tiempo que el propio Carlos Cuerpo dio su visto bueno para el nombramiento, más allá de quinielas y candidatos que tratan de posicionarse y que han solicitado el cargo.

Aunque todavía ha de ser ratificado por el presidente del Gobierno, con todo lo que conlleva que Pedro Sánchez tome una decisión, Moncloa es quien ha dado el ok a este nombramiento. Por tanto, queda pendiente la sucesión de la actual subgobernadora, que no podrá seguir en el cargo y que ya sabe que no será quien ocupe el sillón que dejará vacío Pablo Hernández de Cos.

Margarita Delgado era la gran favorita inicialmente para ocupar el puesto, debido a su condición de mujer y a que el Gobierno «le debía una», a su juicio, por no apoyarla para ser la directora del mecanismo europeo de supervisión. Pero, como informó este periódico, Delgado había perdido fuerza hasta el punto de quedar descartada. Ahora bien, como Sánchez quiere que el cargo lo ocupe una mujer, ha elegido a la citada Martínez Parera en su lugar.

Este medio también informó de que José Luis Escrivá había vuelto a solicitar el cargo al presidente del Gobierno tras quedarse sin el Ministerio de Economía y con un departamento menor, pero tiene en su contra su condición masculina y que el BCE no aprueba que un político pase sin solución de continuidad a la presidencia de un organismo independiente.