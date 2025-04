Carlos Torres, el presidente del BBVA, está intentando ganarse como sea el favor de las autoridades hacia su OPA hostil sobre el Banco Sabadell, y ahora está centrando su ofensiva en la Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa.

Según fuentes cercanas a Torres, su argumento para suavizar el rechazo frontal del Gobierno autonómico a la operación es que no hará un ajuste traumático de empleo en Cataluña, la comunidad donde el BBVA y el Sabadell tienen más duplicidades.

«Torres viene mucho a Barcelona últimamente a lanzar mensajes a Illa para tratar de ablandar la postura de la Generalitat hacia la compra del Sabadell por el BBVA. No parece que esté consiguiendo mover mucho la aguja, pero lo está intentando por todos los medios», asegura una de las fuentes.

Otra fuente explica que el BBVA podría realizar un ajuste más duro del esperado -de unos 4.000 empleos, como adelantó OKDIARIO- al tratarse de una operación hostil sin acuerdo, y de esta forma compensaría las menores sinergias que obtendrá por las condiciones que le imponga la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), por el nuevo impuesto a la banca y por la imposibilidad de una fusión posterior de los dos bancos, rechazada por el Gobierno.

Menores sinergias

Al no poder fusionarse, aunque la OPA tenga éxito, tendrá que mantener al Sabadell como banco independiente y no podrá obtener los ahorros de costes previstos. De ahí que un mayor recorte de empleo sea necesario para reducir los gastos hasta los niveles previstos por el BBVA, de 750 millones más otros 100 millones por «menores costes de financiación».

Ahora bien, «otra cosa son los compromisos de Carlos Torres con la Generalitat para aplacarla, compromisos que se centran en el empleo y el mantenimiento de las oficinas de BBVA y Sabadell en pequeñas poblaciones», añade otra de las fuentes.

Por tanto, si logra esos compromisos de no realizar un ajuste traumático en la comunidad donde tiene más capacidad para meter la tijera, el BBVA no podría compensar esas menores sinergias y alcanzar las sinergias anunciadas. De ahí que los principales gestores del Sabadell, Josep Oliu y César González-Bueno, pidan a la CNMV que obligue al BBVA a especificar exactamente las sinergias en un escenario de no fusión de los dos bancos.

Campaña política

Como ha venido informando OKDIARIO, Torres lleva meses embarcado en una campaña para tratar de ablandar la postura del Gobierno contraria a la operación. Para ello, contrató el año pasado a Acento, la consultora de José Blanco, que se llevará cerca de un millón de euros por su asesoramiento y su labor de lobby.

Así, ha montado actos como el que concitó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, con Pedro Sánchez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en junio. Acto en el que Torres pudo departir en privado con Sánchez para venderle las bondades de la operación.

El BBVA ha acusado el golpe de la vuelta de la sede del Sabadell a Cataluña, y para compensarlo ha prometido mantener una sede operativa en la comunidad si tiene éxito la OPA. Asimismo, ha subido su apuesta al ligar la financiación para la compra de Talgo a que el Gobierno no ponga demasiadas condiciones a la OPA.

Hasta ahora, Torres no ha tenido mucho éxito, puesto que el Gobierno sigue en sus trece de no aprobar la posterior fusión de los dos bancos en caso de que la OPA triunfe. Sin embargo, sí puede conseguir otras cosas, como que las condiciones que imponga la CNMC sean asumibles (aunque más duras de las que ha ofrecido el BBVA) como adelantó OKDIARIO. O que el Gobierno no imponga muchas condiciones adicionales en la llamada Fase 3.