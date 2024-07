El BBVA ha anunciado este miércoles que pretende lograr unas sinergias (ahorros de costes) de 300 millones mediante la reducción de plantilla del Banco Sabadell si se tiene éxito la OPA hostil lanzada sobre éste. Para lograr esa cifra, el BBVA tendrá que acometer unos 4.000 despidos de empleados del Sabadell, según cálculos de expertos en estos procesos en banca.

Estos despidos planeados por el BBVA suponen en torno al 21% de la plantilla actual del Sabadell, que era ligeramente superior a los 19.000 empleados al cierre del segundo trimestre del año. Una reducción de personal enorme que contrasta con las afirmaciones del presidente del banco de origen vasco, Carlos Torres, de que minimizaría el recorte de empleo si tiene éxito la OPA. Afirmaciones que hizo al propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

De hecho, el impacto en el empleo es una de las principales razones por las que el Gobierno y los sindicatos se oponen frontalmente a la operación. Y no sólo por lo que respecta a la plantilla del Sabadell, sino también por la posible destrucción de puestos de trabajo en las pymes clientes de los dos bancos que pueden ver reducido su crédito si pasan a depender de una única entidad.

El consejero delegado del banco de origen vasco, el turco Onur Genç, admitió ayer que no podrá conseguir todas esas sinergias si el Gobierno no aprueba la fusión de las dos entidades tras la OPA, como pretende hacer. No obstante, el BBVA sigue considerando muy remoto ese escenario pese a los anuncios del Ejecutivo.

No obstante, incluso en ese escenario, Genç sí cree que podrían conseguir otros 450 millones de ahorros ligados a gastos de administración (se refiere a la salida de la dirección del Sabadell) y a tecnología, al unificar las plataformas de los dos bancos. Los 100 millones que faltan hasta los 850 millones previstos en total corresponden a un menor coste de financiación mayorista, que tampoco está claro que se puedan conseguir sin una fusión completa.

Pinchazo en los costes

Los resultados del BBVA fueron en general mejores de lo esperado por el consenso del mercado, pero con algunos pinchazos destacados. Uno de ellos son los costes, que fueron superiores a lo previsto, lo que genera dudas a los analistas sobre la capacidad del BBVA de alcanzar las sinergias prometidas si tiene éxito la OPA sobre el Banco Sabadell.

Así, Bank of America destaca que «los costes fueron un 1% peores de lo esperado, en 3.477 millones de euros frente a una previsión del consenso de 3.459 millones».

KBW incide en esta cuestión: «En los titulares, el margen de intereses fue algo mejor y las comisiones batieron claramente las provisiones. Contra eso, los costes fueron peores así como la calidad de los activos [morosidad]. La ratio de capital también incumple ligeramente y baja un poco en el trimestre. Asimismo, tampoco mejoraron la distribución de capital al accionista, como esperábamos».

Dudas sobre México

Los analistas también destacan que México, el gran granero de beneficios del BBVA hasta ahora, empieza a mostrar señales de debilidad. «México ha sido el principal motor de crecimiento del BBVA en los últimos años y las expectativas eran de un crecimiento continuado en 2026 y 2026. El comportamiento más flojo tanto en moneda local como en euros [por la depreciación del peso], combinado con la ausencia de otros catalizadores, puede llevar a una rebaja de las previsiones del consenso para los próximos años», escribe BNP Paribas Exane.

JB Capital añade que «aunque el management subrayó las perspectivas positivas para la economía mexicana a largo plazo, el mayor coste del riesgo y las previsiones similares en otras líneas de negocio sugiere que la rentabilidad puede ser algo menor. Lo mismo se aplica a otros países latinoamericanos».