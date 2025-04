Acento, la consultora de «asuntos públicos» de José Blanco, se embolsará cerca de un millón de euros por asesorar al BBVA en la OPA sobre el Banco Sabadell, según fuentes conocedoras de la situación. Añaden que la cifra final dependerá de si la operación tiene éxito, algo que a día de hoy dista mucho de estar claro.

Las fuentes citadas recuerdan que este asesoramiento cumplirá un año el próximo mes: el BBVA contrató el lobby del ex ministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2024, poco después de lanzar la OPA hostil ante el rechazo del Sabadell a la propuesta amistosa de fusión.

A eso hay que añadir un fee de éxito si triunfa la operación, que supondría buena parte de los emolumentos totales por su asesoramiento. «Un millón por un proceso de más de un año y en un contrato que incluye una comisión de éxito de una OPA hostil no es ningún disparate, sino que está en los parámetros normales del mercado».

Un portavoz de Acento, donde Blanco tiene como socio al ex ministro de Sanidad del PP Alfonso Alonso, asegura que «la cifra es equivocada y dista mucho de la realidad», si bien no revela cuál sería la cantidad correcta. En todo caso, quiere dejar claro que «hemos ganado un concurso abierto y competitivo frente a otras 6 compañías especializadas en asuntos públicos. En las bases de dicho concurso quedaban estipuladas las condiciones tanto económicas como de procedimiento para cualquiera que optase a presentarse».

El BBVA también contrato el año pasado otras agencias de comunicación y relaciones públicas para la OPA: Atrevia en España y Brunswick en Reino Unido, donde el Sabadell cuenta con su filial TSB (el BBVA o está presente). Curiosamente, esta agencia británica trabajó para el Sabadell en el anterior intento de fusión de ambas entidades en 2020.

En teoría, la contratación de la empresa de Blanco y Alonso pretende engrasar las relaciones del BBVA con el Gobierno, que se ha opuesto desde el principio a la operación, en buena medida por la presión de sus socios catalanes Junts y ERC.

Para ello, ha montado actos como el que concitó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, con Pedro Sánchez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en junio. Acto en el que el presidente del banco, Carlos Torres, pudo departir en privado con Sánchez.

Hasta ahora no ha tenido mucho éxito, puesto que el Gobierno sigue en sus trece de no aprobar la posterior fusión de los dos bancos en caso de que la OPA triunfe. Sin embargo, sí puede conseguir otras cosas, como que las condiciones que imponga la CNMC sean asumibles (aunque más duras de las que ha ofrecido el BBVA) como adelantó OKDIARIO. O que el Gobierno no imponga muchas condiciones adicionales en la llamada Fase 3.

Ésa es la batalla que se está librando en estos momentos. Como también ha informado este medio, el BBVA ha acusado el golpe de la vuelta de la sede del Sabadell a Cataluña y ha subido su apuesta al ligar la financiación para la compra de Talgo a que el Gobierno no ponga demasiadas condiciones a la OPA.