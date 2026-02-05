El presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha comprometido este jueves a no vender su banco en Venezuela cuando la economía se recupere con el nuevo régimen en el país y a ayudar a ese proceso. Asimismo, confía en la recuperación de México, cuyo desempeño en 2025 ha decepcionado a los inversores, lo que explica la caída que está sufriendo en Bolsa, en torno al 6%.

«Llevamos 30 años presentes en Venezuela, estamos muy bien posicionados para que, cuando la situación económica acompañe, BBVA sea una pieza importante. Si hemos permanecido en el país durante años muy dificiles y con vocación de servicio y para conservar un valor de opción cuando las cosas cambiaran, no vamos a dejar de estar presentes cuando por fin empiezan a cambiar», ha explicado Torres en la presentación de los resultados de BBVA en 2025.

Con la detención de Nicolás Maduro y la instauración de un nuevo Gobierno tutelado por EEUU para pilotar una transición democrática, los analistas abrían dos escenarios para el BBVA: mantenerse en el país y tratar de aprovechar la recuperación de la economía tras la caída del socialismo, o bien aprovechar esta mejora para vender a un buen precio y salir del país. Esta segunda opción ha quedado descartada, de acuerdo con las palabras del presidente del banco.

Cabe recordar que el antecesor de Torres, Francisco González, quiso vender el banco venezolano al Estado como había hecho el Santander, pero Hugo Chávez se negó e incluso le obligó a seguir prestando servicio con la amenaza de expropiarlo. A partir de ahí, el BBVA se ha tenido que apuntar grandes pérdidas en Venezuela por el deterioro del valor de su franquicia y por la hiperinflación que ha sufrido el país.

Torres también se ha referido a las dudas del mercado sobre México, que es la parte de los resultados que menos ha gustado al mercado. Ahora bien, su mensaje no ha podido ser más positivo: «Tenemos una visión positiva de México por la macro, aunque existe incertidumbre por la revisión del tratado con EEUU. Esperamos que se estrechen aún más los lazos, EEUU necesita a México para ser competitivo, y más si siguen las guerras comerciales».

«México se ha visto favorecido por los aranceles, no se le aplican muchos y eso atraerá muchas inversiones. El PIB creció el 0,7% en 2025 y prevemos un 1,2% este año. Tiene un gran potencial para ser el manufacturero de EEUU si le sigue comiendo cuota de mercado a China, como es lógico, lo que puede llevar a crecimientos del 4-5%. Unimos a eso que la penetración del crédito es muy baja, un 35% sobre PIB, por lo que el potencial de crecimiento del crédito es enorme», ha añadido.