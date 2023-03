La bandolera de Tous que necesitas en tu vida está en El Corte Inglés

El Corte Inglés se llena de novedades para esta primavera y en lo que respecta a bolsos, destaca un modelo de la firma Tous que ya se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la temporada. La bandolera de Tous que necesitas en tu vida y que sólo vas a encontrar en El Corte Inglés. Un bolso que tiene un diseño espectacular, que es cómodo y cuyo color hace que sea también perfecto para combinar con tus looks más primaverales.

La bandolera Tous que está arrasando en El Corte Inglés

La bandolera es el bolso que más se lleva actualmente. Un tipo de bolso que resulta perfecto para el día a día, ya que si compramos modelos como este de Tous que está arrasando en El Corte Inglés, lo podemos llenar con todo lo que nos parece básico para salir de casa sin que nos falte de nada y a la vez, llevarlo colgado de tal manera que no nos pese y tampoco nos moleste.

El bolso en cuestión es la Bandolera mini Cloud color cuero que firma Tous y que es ya el modelo de bolso que se agota por momentos en El Corte Inglés.

Sus medidas (21 cm de alto x 17 cm de largo x 4 cm ancho) hacen que sea perfecto en el caso de querer meter dentro lo esencial. Además, su diseño con una asa larga que combina cuero y argollas metálicas, así como su cierre con nudos, lo convierte en un modelo cómodo que además podemos llevar tanto a la altura de la cintura como un poco más arriba y también, con la posibilidad de llevarlo delante y no de lado y con ello, que vayamos con más cuidado para que no nos roben.

Al estar hecho con materiales de primera calidad, como la piel 100% ovina. es un bolso al que le sacarás partido no sólo esta primavera sino durante años. De hecho será ese bolso al que siempre recurras ya que es ideal tanto para looks de día como para looks de noche.

Si deseas hacerte con el bolso de la temporada no lo dudes más, y corre a buscarlo a El Corte Inglés. Se vende por un precio de 119 euros, aunque si lo adquieres a través de la tienda online de El Corte Inglés puedes llevarte un 10% de descuento, en el caso de que decida comprar más de una unidad. Resulta tan ideal que seguro querrás uno para ti y otro para tu mejor amiga o también para tu hermana o tu madre.