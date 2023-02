El bolso bandolera más famoso de Bimba y Lola, está rebajado

El bolso es uno de los complementos más utilizados en todo el mundo, especialmente por las mujeres, aunque lo cierto es que cada vez más hombres se animan a disfrutar de la comodidad de tener un espacio en el que llevar todas tus pertenencias sin tener que repartirlas por los diferentes bolsillos. Hoy te mostramos el bolso bandolera de Bimba y Lola que arrasa en ventas por ser el más famoso de la firma gallega, y ahora te lo puedes llevar rebajadísimo gracias a un descuentazo de infarto… ¡corre que vuela!.

Bimba y Lola es una de las firmas de moda españolas más prestigiosas de los últimos años, creada en el año 2005 por dos sobrinas del diseñador gallego Adolfo Domínguez y que a base de productos de calidad con diseños originales han cautivado al público, tanto en España como en muchos otros países en los que también tiene establecimientos.

El bolso bandolera de Bimba y Lola que tiene descuentazo

Se trata del Bolso bandolera S nylon acolchado, un fantástico bolso de estilo bandolera en color negro y en tamaño pequeño al que podrás sacar muchísimo partido en multitud de ocasiones, tanto de día como de noche, tan versátil que podrás combinarlo de infinitas maneras para conseguir una gran variedad de looks. Actualmente cuenta con un súper 20% de descuento que deja su precio final en 116€, una rebaja increíble que pocas veces te podrás encontrar.

Este fantástico bolso bandolera de Bimba y Lola tiene detalles tan interesantes como cierre de solapa, asa larga de piel, asa de cadena, exterior personalizado con logo doble, construcción soft, interior con etiqueta logotipada y acabado metálico plateado. Con su compra se incluye una bolsa protectora para que cuando no lo estés utilizando puedas tenerlo guardado y bien conservado para que no esté expuesto a factores que puedan dañarlo, como la humedad, el sol, otros tejidos, etc.

Con unas medidas de 22 x 15 x 10,5 cm, todos los materiales utilizados para su fabricación son reciclados o provienen de sistemas de producción responsables, siendo el exterior 100% poliamida y tanto el forro como el relleno 100% poliéster. Es muy importante que sigas a rajatabla las recomendaciones del fabricante para sus cuidados y que figuran en su etiquetado:

No lavar ni a mano ni a máquina.

No utilizar lejía ni blanqueadores.

No realizar limpieza en seco.

No secar en secadora.

No planchar.

Si buscas un bolso versátil que te puedas poner prácticamente para todo, este bolso bandolera de Bimba y Lola será una de tus mejores opciones, y estando rebajadísimo es una oportunidad de oro para comprarlo por mucho menos de su precio habitual.