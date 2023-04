El Banco de España rechaza que Azuaga continúe en Unicaja como presidente no ejecutivo

Tras el asalto de los rebeldes en la junta de accionistas de Unicaja Banco y la toma del control del consejo por parte de los afines al presidente, Manuel Azuaga, la jugada que tenían planeada era sustituir como consejero delegado a Manuel Menéndez (procedente de Liberbank) por alguien más maleable y que Azuaga pasara a ser presidente no ejecutivo. Sin embargo, el Banco de España se opone a esta última aspiración, según fuentes cercanas al supervisor.

«El Banco de España está muy disgustado con la guerra de poder en Unicaja y cree que Azuaga ha actuado en contra de los principios de buen gobierno que establece el BCE. Así que no quiere que siga en la presidencia aunque no tenga poderes ejecutivos», señala una de las fuentes.

En los acuerdos de fusión de Unicaja Banco y Liberbank, se llegó a un compromiso para salvar la operación por el que, en junio de este año, Azuaga debía dejar de ser ejecutivo y se evaluaría la «idoneidad» de Menéndez como consejero delegado con plenos poderes. Este último, histórico presidente de Cajastur y posteriormente de Liberbank, tenía garantizada su continuidad gracias al apoyo de Braulio Medel, también histórico presidente de Unicaja, que estaba al frente de la Fundación Unicaja, primer accionista del banco con un 30% del capital.

Por ello, Azuaga instigó una rebelión de la mayoría de las fuerzas políticas de Málaga para echar a Medel de la Fundación y, posteriormente, sustituir a los consejeros de la misma en Unicaja Banco por otros afines a Azuaga. Gracias a este asalto, Azuaga se hizo con el control del consejo del banco en la citada junta del 30 de marzo, apoyado por los dueños de Mayoral y el empresario Tomás Olivo, al vetar el nombramiento de dos consejeros independientes propuestos por el bando de Liberbank.

Buscar un CEO

Por tanto, Menéndez ya no cuenta con apoyos suficientes para ser reelegido consejero delegado. Ahora, Azuaga pretende sustituirlo por su escudero, Isidro Rubiales, algo que el BCE no está dispuesto a aceptar, como informó OKDIARIO. Por ello, está buscando a alguien independiente de reconocido prestigio, como Juan Antonio Alcaraz, ex jefe de la red comercial de CaixaBank.

Pero, para tutelar a ese ejecutivo independiente, Azuaga pretende seguir como presidente no ejecutivo en vez de jubilarse al dejar la presidencia ejecutiva, como todo el mundo pensaba hasta ahora. Y eso es lo que rechaza ahora el Banco de España.

Según otras fuentes conocedoras de la situación aseguran que, cuando se negoció la fusión en diciembre de 2020, Liberbank dio a elegir a Azuaga si prefería ser consejero delegado o presidente ejecutivo, sabiendo que tendría que dejar este último cargo en 2023. Y el presidente de Unicaja eligió ser presidente ejecutivo y dar el cargo de CEO a Liberbank. Si hubiera escogido lo contrario, el que tendría que dejar ahora la presidencia ejecutiva sería Menéndez y la entidad se habría ahorrado toda la guerra de poder del último año.