Banca March ha anunciado el lanzamiento de March Next Generation P.P., un plan de pensiones con liquidez diaria dirigido a personas con un horizonte de jubilación a medio y largo plazo, que buscan altas rentabilidades y pueden asumir riesgos invirtiendo en sectores con perspectivas de alto crecimiento. Gestionado por March Gestión de Pensiones, el plan invertirá un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable.

Sin embargo, la entidad explica que la distribución geográfica será predominantemente en Estados Unidos, Europa y Asia, y tendrá una reducida exposición a servicios financieros y grandes energéticas. En cambio, habrá sobreponderación en valores tecnológicos, industriales y de salud.

Asimismo, este plan de pensiones de Banca March tiene una exposición a compañías medianas y pequeñas superior a su índice de referencia, con presencia de empresas en etapas iniciales de su desarrollo _especialmente en el sector tecnológico_ y una importante sensibilidad al dólar estadounidense por tratarse de un mandato global.

Ciclo de vida

Banca March ha recordado que cuenta con la gama Ciclo de Vida, que incluye March Generación X P.P., un plan de pensiones diseñado para la llamada generación X (nacidos entre 1970 y 1980), y March Babyboomer P.P., que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de ahorro a largo plazo de los nacidos en la década de los 60.

En la estrategia de inversión Ciclo de Vida, la distribución de la cartera se ajusta al perfil inversor de los partícipes a medida que se acerca la fecha de la jubilación, con una progresiva disminución de la volatilidad y exposición a los activos de mayor riesgo, como la renta variable, y un aumento del peso de los más conservadores, como la renta fija. Por otro lado, cuenta con la extrategia de inversiones Next Generation, compuesta también por productos y servicios de gestión discrecional de carteras (GDC), un fondo de fondos (March Next Generation F.I.) y un PIAS (PIAS Next Generation Unit Linked).

Basada en megatendencias globales, Next Generation se lanzó por primera vez en 2019 bajo la modalidad GDC e invierte en una cartera de fondos con una perspectiva de medio y largo plazo y en tendencias como la revolución 4.0, sostenibilidad y medio ambiente, así como la demografía y estilo de vida. En 2020 esta estrategia obtuvo una rentabilidad del 30,11% y desde su lanzamiento acumula una revalorización de más del 100%, según señala la entidad.