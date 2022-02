Banca March ha completado la compra de la actividad de banca privada de BNP Paribas en España, que mantiene su negocio de grandes patrimonios con vocación de servicio global, acompañando a sus clientes en la gestión integral de su patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial. Con esta operación, sujeta a las autorizaciones pertinentes, Banca March incorporará a su Área de Banca Patrimonial la rama de actividad High Net Worth y Very High Net Worth de BNP Paribas Wealth Management que cuenta con activos gestionados de clientes por valor aproximado de 3.600 millones de euros.

Banca March consolida su objetivo de convertirse en la entidad de referencia de Banca Privada y Patrimonial en España, con un modelo de negocio único basado en el compromiso de sus accionistas, productos exclusivos, profesionales excelentes y calidad de servicio superior, en línea con las mejores prácticas de la banca privada internacional. El volumen de negocio de las áreas especializadas de Banca Privada y Patrimonial de Banca March creció en los nueve primeros meses de 2021 un 18%, hasta 18.760 millones de euros. Los activos bajo gestión crecieron un 22,2% y el número de clientes un 19,3%.

En 2018, Banca March adquirió la rama de actividad Mass Affluent de banca privada de BNP Paribas. La óptima experiencia de integración de clientes y profesionales, la elevada solvencia de Banca March y la calidad de su servicio han sido criterios determinantes para la elección de Banca March. Según fuentes del mercado, otro de los elementos clave es que Banca March hace tiempo que renunció a un modelo de agentes. De acuerdo con las encuestas de calidad realizadas por la firma independiente STIGA entre los clientes integrados en Banca March con motivo de dicha operación, éstos otorgan una calificación de 9,09 sobre 10 puntos a su gestor, con un Índice de Satisfacción Global con la entidad del 8,24 y un NPS (Net Promoter Score), indicador que mide el grado de recomendación, del 32,24%, lo que supone niveles de excelencia.

BNP Paribas ha buscado al mejor socio estratégico para la rama de actividad que ahora traspasa, lo que le va a permitir centrarse en la actividad donde su modelo aporta más valor a sus clientes. Tras esta operación, apuesta por convertirse en la alternativa europea para los grandes patrimonios en el mercado español, donde mantiene una posición de liderazgo con más de 5.000 millones de euros en activos bajo gestión.

José Luis Acea, consejero delegado de Banca March en España, ha asegurado: “Nuestra diferenciación radica en una estrategia sólida, un modelo de negocio único y una filosofía de crecimiento conjunto con nuestros clientes, empleados, accionistas y la sociedad. Los clientes de Banca Privada y Patrimonial valoran el trato personal y la estabilidad en las relaciones con un banco que cuenta con una experiencia de casi 100 años en el asesoramiento patrimonial y en la Coinversión, y que gestiona en el mejor interés del cliente. Para ofrecer un asesoramiento de banca privada en línea con las grandes entidades internacionales se necesita un ecosistema de altísima solvencia, liquidez y cobertura, una vinculación con la entidad y sus valores y una visión de medio y largo plazo que proteja el patrimonio del cliente de las presiones de rentabilidad en el corto. Por eso estamos convencidos de que nuestro modelo de negocio no es replicable. Nos enorgullece poder ofrecer de nuevo ese compromiso y esos valores a los clientes y profesionales de BNP Paribas que se incorporan a Banca March con este acuerdo, a quienes acogemos con el mismo entusiasmo, compromiso y responsabilidad con los que llevamos a cabo la exitosa integración de la rama Mass Affluent de BNP Paribas en 2018”.

Antonio Salgado, consejero delegado de BNP Paribas Wealth Management en España, ha señalado: “Este acuerdo busca acelerar la estrategia adoptada hace dos años por BNP Paribas Wealth Management de centrarse en prestar un servicio diferencial a clientes con mayores patrimonios, a los que podemos proporcionar soluciones para la planificación integral de su patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, poniendo a su disposición un equipo de profesionales multidisciplinar y las amplias capacidades globales de nuestro Grupo. El objetivo, en consonancia con la estrategia global del banco en Europa, es seguir impulsando esta actividad y convertirnos en la banca de referencia para estos inversores privados. Con este acuerdo con Banca March conseguimos el mejor socio para ofrecer a los clientes un servicio de excelente calidad a la medida de sus necesidades, tanto por sus capacidades y recursos, como por su cultura y valores. La elevada solvencia de la entidad, su intachable reputación, la calidad del servicio y el asesoramiento especializado que proporcionan han sido elementos determinantes en su elección”, añade Antonio Salgado.

El modelo de Coinversión de Banca March que permite a los clientes invertir en proyectos de economía real, que comenzó 2008, se han concretado en inversiones por más de 2.400 millones de euros en diferentes tipologías de activos, sectores y geografías, de los cuales casi el 50% de la inversión ha sido aportado por el Grupo, cumpliendo nuestro compromiso de crecimiento conjunto. En ese periodo se ha obtenido una TIR media ponderada superior al 13%, en inversiones con horizontes temporales y perfiles de riesgo/retorno muy diferentes entre sí.

Banca March, líder en gestión de personas, calidad y tecnología de asesoramiento

Banca March es una organización de alto rendimiento, orientada a resultados y sustentada en valores éticos de profesionalidad, competencia, meritocracia y banca responsable. Ello implica disponer de los profesionales más preparados, en cuya formación la entidad invierte más del doble que el resto del sector. Este estilo de gestión, que pone a las personas en el centro de todas las iniciativas y busca ofrecer un entorno de trabajo motivador, ha hecho a Banca March merecedora de reconocimientos internacionales en materia de Recursos Humanos.

Recientemente, la entidad ha sido reconocida por cuarto año consecutivo con la certificación Top Employer y por tercer año con la de Great Place to Work. Asimismo, en 2021 Banca March fue una de las 10 mejores empresas para trabajar en España y el único banco español entre las mejores empresas para trabajar en Europa, según el prestigioso ranking Best Workplaces 2021 de la consultora independiente Great Place To Work.

Banca March ha creado la mejor escuela de gestores de banca privada del sector en España, lo que se refleja en la calidad percibida por sus clientes. Según indican los resultados del Benchmarking de Satisfacción de Clientes en el Sector Financiero elaborado por STIGA, en 2021 Banca March fue la entidad más valorada del sector en cuanto a solidez y solvencia y se encuentra entre las mejores en cuando a satisfacción global, Net Promoter Score (NPS), satisfacción con el gestor, transparencia, confianza, relación personal, modernidad y compromiso social.

Gracias al proceso de transformación digital de Banca March, la entidad ha desarrollado herramientas para clientes y gestores que permiten ofrecer una experiencia de asesoramiento omnicanal puntero y se ha convertido en líder en tecnología de asesoramiento. Así, los clientes de Banca March cuentan con el reporting online más completo del mercado, gracias al cual pueden obtener una información clara, pormenorizada y ágil del rendimiento de sus ahorros e inversiones en tiempo real. Asimismo, Banca March ha sido la primera entidad en España en ofrecer a sus clientes un servicio de biometría por voz para la aprobación de transferencias y ha puesto a disposición de sus clientes uno de los simuladores fiscales más completos del sector.

BNP Paribas Wealth Management acelera su estrategia para centrarse en altos patrimonios con necesidades globales

Por su parte, BNP Paribas Wealth Management continúa con su proceso de especialización en grandes patrimonios con un perfil global, clientes a los que ofrece una propuesta de valor única, siendo en la actualidad una de las entidades internacionales más importantes en esta área de actividad, con un volumen de activos bajo gestión superior a 5.000 millones de euros en el mercado español.

El Grupo BNP Paribas está centrando su actividad de Wealth Management hacia un modelo de negocio especializado en grandes patrimonios, con un perfil global a los que aporta un mayor valor en términos de servicio personalizado mediante soluciones con un elevado nivel de sofisticación e innovación, aprovechando el conjunto de capacidades del Grupo BNP Paribas (Banca Corporativa e Institucional, Asset Management, Real Estate, etc.).

Para BNP Paribas, este acuerdo le permite acelerar en su estrategia de especialización y dedicar todos sus equipos y recursos locales e internacionales a un segmento en el que puede aportar un gran valor añadido a sus clientes.