El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a vender humo. El Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez ha ofrecido al sector de los camioneros una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros a partir del 1 de abril, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas y así conseguir levantar la huelga. La medida ha sido muy mal recibida ya que estas subvenciones no dan ni para que cada camión llene un depósito.

Si tenemos en cuenta que en España operan cerca de 260.000 camiones por las carreteras españolas y que el Gobierno ha pactado ayudas por valor de 500 millones de euros, cada camionero tocará a 2.000 euros en subvenciones al año, esto es algo más de 160 euros al mes. Los números no salen. Desde el estallido de la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, los camioneros han visto cómo el coste para llenar el depósito ha aumentado más de 1.000 euros. De 1.800 a 3.000 euros.

Teniendo en cuenta que un transportista realiza una media de 120.000 kilómetros recorridos al año, y un consumo medio de 34 litros a los 100 kilómetros, con el precio del diésel (1,846 euros/litro), supondría un importe mensual de 6.276 euros al mes. Así, un vehículo pesado articulado, que puede repostar entre 1.000 y 1.500 litros -que le da una autonomía para recorrer entre 2.941 y 4.412 kilómetros por depósito- desembolsa hasta 3.000 euros para poder llenarlo. Un precio nunca visto hasta la fecha y que ha aumentado un 33% en menos de un mes.

Unas medidas que se han convertido en un arma de doble filo para el Ejecutivo. La falta de concreción y de medidas contundentes han provocado que tres grandes patronales rechacen el ofrecimiento del Gobierno y se sumen al paro de la actividad de los pequeños camioneros, que acumula ya más de una semana de huelga, ocasionando desabastecimientos en los supermercados, la falta de suministro en las gasolineras y la paralización de decenas de fábricas.

«Las ayudas que ha puesto en marcha desde el Ejecutivo son una miseria, no nos da ni para pagar el depósito de nuestros camiones, si hacemos cuentas no son ni 200 euros al mes que no da ni para un trayecto de ida y vuelta en carburante de Madrid a Barcelona», explican fuentes cercanas a la situación en conversaciones con este diario. «Parece que se quieren reír de nosotros», puntualiza.

Los camioneros en pie de guerra

Ante esta situación, avisan al Gobierno de que «el paro no será desconvocado hasta que la Ministra de Transportes se reúna con la plataforma para atender reivindicaciones históricas del sector como prohibición, sin posibilidad de pacto en contra, de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación, siendo la referencia del importe del coste, y de manera oficial, el Observatorio de Costes». «Siempre y cuando está se realice con carácter mensual», añaden las citadas fuentes.

No obstante, el Gobierno continúa de brazos cruzados y sin ninguna intención de reunirse con la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.